وزیر الطاقة یعلن عن تصدیر ما یزید عن 1500 میغاواط من الكهرباء الي العراق

طهران/6 نیسان/أبریل/إرنا- أعلن وزیر الطاقة 'رضا أردكانیان' انه بالنظر الي الإمكانیات والظروف المتاحة، سیتم تصدیر ما یزید عن 1500 میغاواط من الكهرباء الي العراق.

وعلي هامش لقائه مع وزیر الكهرباء العراقی 'لؤی الخطیب' الذی إنعقد الیوم السبت فی مقر وزارة الطاقة الإیرانیة أضاف أردكانیان'، انه تم تصدیر الكهرباء من إیران الي العراق ویتم تسدید المبالغ وفقا للمسار القانونی وما ینص علیه العقد المبرم بین الجانبین.
وأشار الي مذكرة التفاهم للتعاون بین إیران وقطاع صناعة الكهرباء فی العراق علي مدي ثلاث سنوات، التی أبرمت بین البلدین خلال الزیارة السابقة لوزیر الكهرباء العراقی الي إیران وتابع، ان خلال اللقاء التفصیلی الذی جري الیوم، تمت مناقشة النشاطات المشتركة المقررة علي مدي ثلاث سنوات مع المنظمات العراقیة بهدف إعادة إعمار قطاع صناعة الكهرباء فی هذا البلد.
یتبع..أ م د



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وزیر الطاقة یعلن عن تصدیر ما یزید عن 1500 میغاواط من الكهرباء الي العراق

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