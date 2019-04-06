قائد الثورة یوافق علي عفو او خفض العقوبة عن عدد من المدانین

واعلن الموقع الالكترونی لمكتب قائد الثورة الاسلامیة، ان رئیس السلطة القضائیة الایرانیة حجة الإسلام ابراهیم رئیسی، كان قد وجه رسالة الي قائد الثورة الاسلامیة اقترح فیها العفو او خفض العقوبة عن 1117 من السجناء المدانین من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزیرات الحكومیة ومنظمة القضاء العسكری للقوات المسلحة، ممن تتوفر فیهم الشروط اللازمة لهذا الامر وفقا لتقییم لجنة العفو فی السلطة القضائیة، حیث حظی هذا الاقتراح بموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامیة، وذلك فی سیاق تنفیذ البند الـ11 من المادة 110 من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

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