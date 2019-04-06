بمناسبة ذكري المبعث النبوی الشریف ویوم الجمهوریة الاسلامیة؛

قائد الثورة یوافق علي عفو او خفض العقوبة عن عدد من المدانین

طهران/6 نیسان/أبریل/إرنا- أصدر قائد الثورة الاسلامیة سماحة آیة الله السید علی الخامنئی، قرارا وافق خلاله علي مقترح العفو او خفض العقوبة عن 1117 من المدانین فی المحاكم العامة والثوریة ومنظمة التعزیرات الحكومیة ومنظمة القضاء الخاصة بالقوات المسلحة.

واعلن الموقع الالكترونی لمكتب قائد الثورة الاسلامیة، ان رئیس السلطة القضائیة الایرانیة حجة الإسلام ابراهیم رئیسی، كان قد وجه رسالة الي قائد الثورة الاسلامیة اقترح فیها العفو او خفض العقوبة عن 1117 من السجناء المدانین من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزیرات الحكومیة ومنظمة القضاء العسكری للقوات المسلحة، ممن تتوفر فیهم الشروط اللازمة لهذا الامر وفقا لتقییم لجنة العفو فی السلطة القضائیة، حیث حظی هذا الاقتراح بموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامیة، وذلك فی سیاق تنفیذ البند الـ11 من المادة 110 من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
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العفو او خفض العقوبة

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قائد الثورة یوافق علي عفو او خفض العقوبة عن عدد من المدانین

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