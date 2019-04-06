السیول لم تؤد الي وقف أو تضاؤل الإنتاج فی الحقول النفطیة المشتركة مع العراق

وفی تصریح لمراسل إرنا، أضاف دهقانی الیوم السبت حول وقوع السیول وإنسداد الطرق فی هور العظیم والمناطق الحدودیة المشتركة مع العراق والتی تقع فیها الحقول المشتركة غربی كارون، أضاف ان المناطق الواقعة غربی كارون كانت دوما عرضة لإنسداد المعابر، لكن علي الرغم من هذه الظروف الصعبة، فان النشاطات التنمویة كانت مستمرة فیها دون إنقطاع.

علما، انه توجد خمسة حقول نفطیة هامة وهی 'آزادكان جنوبی' و'یادآوران' و'یاران شمالی' و'یاران جنوبی' بمنطقة هور العظیم الواقعة فی خوزستان (جنوب غرب) علي الحدود المشتركة مع العراق.

وفی سیاق متصل، اعلن المدیر التنفیذی للشركة الوطنیة للمناطق الغنیة بالنفط فی جنوب ایران 'احمد محمدی' بان جمیع خطوط الانابیب والمنشآت النفطیة التابعة للشركة آمنة تماما رغم السیول والفیضانات التی شهدتها المنطقة خلال الایام الماضیة.

وقال هذا العضو فی لجنة ادارة الأزمات بمحافظة خوزستان فی تصریح ادلی به لمراسل وكالة 'ارنا' فی وقت سابق، ان اولویتنا الاولی هی الحفاظ علی صحة المواطنین ومن ثم دیمومة الانتاج فی المناطق الغنیة بالنفط.

واضاف، انه وفی ضوء عملیات الوقایة والاستعداد التی اجریت لم تقع ای مشكلة للمنشآت والأنابیب فی المناطق النفطیة اثر السیول الأخیرة.

واشار الی ان اجمالی طول خطوط انابیب النفط فی محافظة خوزستان یبلغ 27 الف كیلومتر.

علما أن إجمالی عدد الوفیات الناجمة إثر الفیضانات الأخیرة، بلغ 70 شخصا علي صعید الـ 13 محافظة المتضررة بالفیضانات علي صعید البلاد.

یذكر، ان الامطار الغزیرة التی هطلت خلال الایام الاخیرة من العام الایرانی الماضی (انتهی فی 20 اذار/مارس) والایام الاولی من العام الحالی، أدت الی حدوث سیول جارفة فی الكثیر من مناطق البلاد خاصة فی الشمال والجنوب والجنوب الغربی.

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