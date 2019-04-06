رئيس البنك المركزي الإيراني سيتوجه قريباً إلي العراق

وسيلتقي 'عبد الناصر همتي' مع رئيس البنك المركزي ومسؤولين ماليين ومصرفين عراقيين آخرين، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم السبت.

وبلغ حجم صادرات الغاز الإيراني إلي العراق، أكثر من 4 مليارات دولار، بالإضافة إلي 8 مليارات دولار من صادرات القطاع الخاص إلي العراق.

وفي شهر شباط الماضي، قام همتي بزيارة إلي العراق لحل مشكلة إعادة الدفوعات المالية للمصدرين الإيرانيين من العملة الصعبة إلي البلاد، وخلال هذه الزيارة، اتفق رئيسا البنكين المركزيين في إيران والعراق، بالإضافة إلي تحديد آلية المدفوعات المالية بين البلدين، علي معالجة مشاكل نقل وعودة عائدات العملات الأجنبية للمصدرين إلي العراق.

وخلال زيارة حجة الإسلام حسن روحاني إلي العراق في ديسمبر الماضي، ناقش رئيس البنك المركزي مع نظيره العراقي كيفية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، وفي نفس الوقت، تم إيداع الجزء الأول من مطالبات الحكومة الإيرانية في حساب مصرفنا المركزي.

ومن بين الصادرات الإيرانية التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار إلي العراق، هناك 4 مليارات صادرات من الكهرباء والغاز. وفي هذه الجلسة تمت مناقشة مسألة تسهيل الأعمال المصرفية للمصدرين الإيرانيين للسلع والخدمات، وكذلك أنشطة فروع البنوك الإيرانية في العراق، وإقامة علاقات بين البنوك الإيرانية مع البنوك العراقية والحاجة إلي قبول ضمانات الدينار بدلا من ضمان الدولار لأنشطة المقاولين الإيرانيين.

ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي صباح اليوم السبت إلي طهران علي رأس وفد سياسي و اقتصادي رفيع في زيارة رسميه تستغرق يومين.

انتهي** 2344

