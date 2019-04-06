مسؤول : لم نفرّق بین المواطنین والاجانب خلال اغاثة منكوبی السیول

جاء ذلك فی تصریح لهذا المسؤول الیوم السبت خلال اللقاء مع عدد من ممثلی المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المعنیة بشؤون اللاجئین.

ولفت جراغلی فی هذا اللقاء، الي ان بعض منازل الرعایا الاجانب فی محافظة جلستان تضررت جراء السیول الاخیرة وغمرتها المیاه؛ مضیفا ان السلطات المعنیة بذلت جهدها لتقلیل نسبة اضرار هؤلاء المهاجرین الي ادني حدّ، كما تم اتخاذ الإجراءات الإغاثیة السریعة لتفادی الخسائر البشریة بین صفوفهم.

وفی الختام، اكد المسؤول بمحافظة جلستان علي المنظمات الدولیة ان تكون علي قدر المسؤولیة فی اغاثة المهاجرین الاجانب الذین تضرّروا جراء الفیضانات الاخیرة فی المحافظة.

علما ان ما یزید عن 25 الف مهاجر اجنبی یقطن حالیا فی محافظة جلستان (شمالی البلاد)، والرعایا الافغان یشكّلون 95 بالمئة من هؤلاء الاجانب.

انتهي ** ح ع

