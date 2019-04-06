الفلسطينيون يخشون تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة بعد الانتخابات

وقال النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن 'الاحتلال الصهيوني لا عهد له ولا ذمه وإن التسويف والمماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة لن تنهي مسيرات العودة بل ستستمر بزخم أكبر حتي تحقق مطالب شعبنا الفلسطيني في رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل'.

وأضاف بحر أن 'شعبنا الفلسطيني متنبأ للاحتلال الصهيوني وسيرغمه علي كسر الحصار عن قطاع غزة الذي أثر علي كافة مناحي الحياة'.

بدوره، قال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية إن الشعب الفلسطيني مصمم وعاقد العزم علي الاستمرار في كافة أشكال النضال حتي تحقيق أهدافه'، مشيرا إلي أن الاحتلال يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له كافة الاعراف الدولية.

وقال أبو دقة إن 'الاحتلال ما زال يتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ومازل المجتمع الدولي والاقليمي لا يشكل أي ضغط علي الاحتلال لالزامه بالتفاهمات'، لافتا إلي أن الشعب الفلسطيني أصبح فريسة للاحتلال الصهيوني وبالتالي من حقه ممارسة كل أشكال النضال حتي يحقق أهدافة'.

وتابع :' في غياب أي دور عربي للجم غطرسة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني نجد بعض الدول تهرول إلي التطبيع مع الاحتلال وهذا يشكل طعنة في خاصرة النضال الفسطيني'.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية الدول العربية إلي دعم صمود الشعب الفلسطيني، كما دعا جامعة الدول العربية إلي التحرك دبلوماسيا لوقف الحصار الجائرة عن قطاع غزة ومناصرة القضية الفلسطينية.

وتابع :'تجربتنا مع الاحتلال أنه لا يفي بالوعود والاتفاقيات ولا يزال يمارس التسويف والمماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة قبل الانتخابات فيما بالك بعد الانتخابات هنا دور الاشقاء المصريين والامم المتحدة اجبار الاحتلال علي الايفاء بالتزماته احتراما لدماء وتضحيات شعبنا الفلسطيني'.

ودعا أبو دقة الشعب الفلسطيني المراهنة علي كل أشكال النضال للضغط علي الاحتلال لتنفيذ كافة التفاهمات .

وكان اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس علق علي الانتخابات الصهيونية قائلا:' انها لا تعنينا وسنواصل مطالبتنا بحقوقنا من أي حكومة صهيونية قادمة كوننا شعب تحت الاحتلال'.

وقال هنية إن 'نتحرك في ثلاث مسارات مع مصر وقطر والامم المتحدة لتنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني'، متابعا:' نحن الان في مرحلة الفحص والمتابعة لمدي التزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات'.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة (54) والتي تحمل عنوان 'معا لمواجهة التطبيع'.

وأصيب عشرات الفلسطينيين امس الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي جمعة “انتصار الكرامة” ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

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