الدعم الإيراني ساهم في ارساء السلام والاستقرار في العراق

و أكد عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أن العراق أكثر استقراراً وسلماً في الوقت الحالي، مشيراً إلي أن العراق يعمل علي إرساء أسس السلام ويرغب بإنهاء 'عصر الحروب' في المنطقة.

وأضاف، إن 'العراق وإيران يتمتعان بعلاقات تأريخية ويقفان مع بعضمها لمواجهة التحديات'، مضيفاً أن 'العراق الآن أكثر استقراراً وسلماً، ونقوم بزيارات مهمة لدول العالم'.

وتابع عبد المهدي، 'نريد ان نجعل علاقتنا المتطورة مع إيران قدوة لعلاقتنا مع دول المنطقة، وعازمون علي الوقوف سوية ضد أي تهديد يستهدف البلدين أو أياً من دول المنطقة'.

ومضي رئيس الوزراء العراقي إلي القول، 'نريد انهاء عصر الحروب وإنهاء الخلافات في المنطقة'، مؤكداً بالقول 'نعمل بجد علي إرساء أسس السلام في المنطقة'.

وقال عادل عبد المهدي 'نحن أيضا متفقون مع الرئيس الإيراني علي الشؤون الاقتصادية والأمنية والتجارية والسكك الحديدية والنفط وغيرها'، في إشارة إلي تصريحات الرئيس الإيراني حول اتفاقات البلدين مع زيارة الدكتور روحاني إلي بغداد، و نعتقد أن هذه الإجراءات ستقودنا إلي مستقبل أفضل، وستكون إنجازا جيدا ليس فقط للبلدين إيران والعراق، ولكن أيضا لجميع دول العالم.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه في اجتماعاتنا المشتركة ذكرنا أن هناك تهديدات في شمال وغرب وجنوب العراق قد تستخدم من الأراضي العراقية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن نقف ضد أي تهديد من أي بلد ضد إيران.

وقال عبد المهدي: الدستور العراقي يحظر تماما استخدام أرض العراق وترابه ضد بلد آخر. نحن نواجه مثل هذه الأعمال ونسعي بجد لخلق السلام والاستقرار وإقامة علاقات مناسبة.

وذكر أنه إذا كانت هناك أي خلافات، فسيتم معالجتها بالحلول الدبلوماسية والسلمية، وليس من خلال استخدام العنف والحروب.

يشار إلي أن ررئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وصل، صباح اليوم السبت ، إلي العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

انتهي** 2344

