صحیفة امریكیة: ادارة ترامب علیها ان تكف عن الكذب حیال ایران

وكتب ' دانیل لاریسون' فی مقال فی صحیفة امریكن كانستروتیف بعنوان ( التحدی للحكومات التی تكذب كثیرا حیال ایران)، ان وزیرخارجیة امریكا وفیما یتعلق بالاتفاق النووی جدد اكاذیبه وقال ان الحكومة السابقة بتوقیهعا علي الاتفاق مع ایران فتحت مجال امام استمرار ایران فی برنامج التسلح النووی مبینا ان ایران ومنذ توقیعها علي الاتفاق الدولی التزمت بجمیع تعهداتها حیال ذلك .

واشار لاریسون الي بنود الاتفاق التی تنص علي التفتیش المفاجئ للمنشات النوویة الایرانیة وقال ان طهران كانت ولازالت ملتزمة بجمیع بنود الاتفاق مؤكدا ان بومبیو لا یملك ادلة تثبت عدم التزام ایران بالاتفاق.

وسخر من تصریحات بومبیو حول مكافحة الحكومة الامریكیة انتشار الاسلحة النوویة اكثر من ذی قبل، مبینا ان ترامب وحكومته ووزیر خارجیته هم من قضي علي اتفاقیة عدم انتشار الاسلحة النوویة التی تعتبر من اولویات السیاسة الامریكیة.

وصرح یجب علینا الاخذ بعین الاعتبار اكاذیب المسؤولین الامریكان بشأن سیاساتهم الامنیة والخارجیة المهمة مضیفا اننا تعودنا علي الادلة غیر المنطقیة وكذلك سیاسة التخویف من ایران التی ینتهجها المتشددون الامریكان مؤكدا علي ضرورة عدم السماح لحكومة ترامب بالاستمرار فی اكاذیبها حیال ایران فیما یتعلق بالاتفاق النووی.

انتهي**م م**1110

