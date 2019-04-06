صحیفة امریكیة: ادارة ترامب علیها ان تكف عن الكذب حیال ایران

طهران / 6 نیسان/ ابریل/ارنا- كتبت صحیفة 'امریكن كانستروتیف' اننا تعودنا علي الادلة غیر المنطقیة وكذلك سیاسة التخویف من ایران التی ینتهجها المتشددون الامریكان مؤكدة علي ضرورة عدم السماح لحكومة ترامب بالاستمرار فی اكاذیبها حیال ایران فیما یتعلق بالاتفاق النووی .

وكتب ' دانیل لاریسون' فی مقال فی صحیفة امریكن كانستروتیف بعنوان ( التحدی للحكومات التی تكذب كثیرا حیال ایران)، ان وزیرخارجیة امریكا وفیما یتعلق بالاتفاق النووی جدد اكاذیبه وقال ان الحكومة السابقة بتوقیهعا علي الاتفاق مع ایران فتحت مجال امام استمرار ایران فی برنامج التسلح النووی مبینا ان ایران ومنذ توقیعها علي الاتفاق الدولی التزمت بجمیع تعهداتها حیال ذلك .
واشار لاریسون الي بنود الاتفاق التی تنص علي التفتیش المفاجئ للمنشات النوویة الایرانیة وقال ان طهران كانت ولازالت ملتزمة بجمیع بنود الاتفاق مؤكدا ان بومبیو لا یملك ادلة تثبت عدم التزام ایران بالاتفاق.
وسخر من تصریحات بومبیو حول مكافحة الحكومة الامریكیة انتشار الاسلحة النوویة اكثر من ذی قبل، مبینا ان ترامب وحكومته ووزیر خارجیته هم من قضي علي اتفاقیة عدم انتشار الاسلحة النوویة التی تعتبر من اولویات السیاسة الامریكیة.
وصرح یجب علینا الاخذ بعین الاعتبار اكاذیب المسؤولین الامریكان بشأن سیاساتهم الامنیة والخارجیة المهمة مضیفا اننا تعودنا علي الادلة غیر المنطقیة وكذلك سیاسة التخویف من ایران التی ینتهجها المتشددون الامریكان مؤكدا علي ضرورة عدم السماح لحكومة ترامب بالاستمرار فی اكاذیبها حیال ایران فیما یتعلق بالاتفاق النووی.
انتهي**م م**1110



برچسب ها

سیاسی

صحیفة امریکیة

حکومة ترامب

الکذب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صحیفة امریكیة: ادارة ترامب علیها ان تكف عن الكذب حیال ایران

معظم المشاهدات

مسؤول : لم نفرّق بین المواطنین والاجانب خلال اغاثة منكوبی السیول

مسؤول : لم نفرّق بین المواطنین والاجانب خلال اغاثة منكوبی السیول

مناقشة آخر المستجدات حول الأنشطة النووية السلمية لإيران

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي:

مناقشة آخر المستجدات حول الأنشطة النووية السلمية لإيران

الفلسطينيون يخشون تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة بعد الانتخابات

'خاص ارنا'

الفلسطينيون يخشون تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة بعد الانتخابات

الدعم الإيراني ساهم في ارساء السلام والاستقرار في العراق

رئيس الوزراء العراقي:

الدعم الإيراني ساهم في ارساء السلام والاستقرار في العراق

رئيس البنك المركزي الإيراني سيتوجه قريباً إلي العراق

رئيس البنك المركزي الإيراني سيتوجه قريباً إلي العراق

أحدث الأخبار

الرئيس روحاني : القدس عاصمة فلسطين الدائمة والجولان ارض سورية

خلال الاجتماع المشترك بين ايران والعراق بحضور عادل عبد المهدي؛

الرئيس روحاني : القدس عاصمة فلسطين الدائمة والجولان ارض سورية

رئيس البنك المركزي الإيراني سيتوجه قريباً إلي العراق

رئيس البنك المركزي الإيراني سيتوجه قريباً إلي العراق

مسؤول : لم نفرّق بین المواطنین والاجانب خلال اغاثة منكوبی السیول

مسؤول : لم نفرّق بین المواطنین والاجانب خلال اغاثة منكوبی السیول

مناقشة آخر المستجدات حول الأنشطة النووية السلمية لإيران

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي:

مناقشة آخر المستجدات حول الأنشطة النووية السلمية لإيران

الفلسطينيون يخشون تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة بعد الانتخابات

'خاص ارنا'

الفلسطينيون يخشون تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة بعد الانتخابات

موضوعات مرتبط