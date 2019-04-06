مساعدات إنسانیة روسیة وأرمینیة لضحایا الفیضانات التی ضربت إیران مؤخرا

طهران/6 نیسان/ أبریل/ارنا- قالت وزارة الخارجیة الروسیة، إن وزارتی حالات الطوارئ فی روسیا وأرمینیا، ستقدمان مساعدات إنسانیة لضحایا الفیضانات القویة التی ضربت إیران مؤخرا.

وأضافت الخارجیة الروسیة فی بیانها: ' أصیبت المجمعات الزراعیة الصناعیة وكذلك منشآت البنیة التحتیة والمبانی السكنیة فی معظم المحافظات الإیرانیة بأضرار جسیمة. فی ظل الظروف الحالیة ، قرر إرسال أكثر من 4 آلاف قطعة من المواد الضروریة، وذلك بواسطة وزارتی حالات الطوارئ فی روسیا وأرمینیا. وتتضمن الشحنة -البطانیات والخیام وغیرها من المواد الضروریة جدا'.
وأضافت الوزارة أن، موسكو تعرب عن 'التعاطف والدعم لكل الشعب الإیرانی، وتتمني له الصمود للتغلب علي المحنة التی حلت بالدولة الصدیقة'.
وهطلت أمطار غزیرة منذ 19 مارس/ آذار مما تسببت فی فیضانات وسیول ضربت الكثیر من المدن والقری فی العدید من المحافظات الایرانیة واودت كذلك بحیاة 70 شخصا فضلا عن الحاق أضرار مادیة كبیرة فی البنیة التحتیة وقطاع الزراعة.
وتسببت المیاه بتدمیر طرق السیارات فی العدید من المحافظات الإیرانیة، وكذلك بالضرر لمنشآت البنیة التحتیة والكثیر من الدور السكنیة، ولوسائط النقل المختلفة.
المصدر: نوفوستی
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مساعدات إنسانیة روسیة وأرمینیة لضحایا الفیضانات التی ضربت إیران مؤخرا

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