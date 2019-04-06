تعزیز التعاون بین إیران والعراق لمكافحة الإرهاب

ورحب حجة الإسلام حسن روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع رئیس الوزراء العراقی عادل المهدی، برئیس الوزراء العراقی والوفد المرافق له، وقال : مرة أخري، أشكر الحكومة العراقیة والشعب العراقی علي الترحیب الحار خلال زیارتی الاخیرة للعراق.

وأكد الرئیس الایرانی، أن المباحثات مع رئیس الوزراء عادل عبد المهدی تمحورت حول الیات تطبیق الاتفاقیات بین البلدین، فیما اشار الي أن الجانبین تمكنا من تنفیذ اول اتفاق بینهما باعطاء سمات الدخول بالمجان، مبینا أن تلك التسهیلات ستؤدی لمزید من التقارب.

وأضاف روحانی، أن 'بحثنا مع رئیس الوزراء العراقی اتفاقیات عدة بینها تصدیر الكهرباء وربط الشبكة الكهربائیة وانابیب الغاز بین البلدین، وایضا بحثنا اتفاقیة نهر اروندرود وبدء اجراءات تطهیر مجري النهر من المخلفات'.

وتابع رئیس الجمهوریة، أن 'هناك تأكیدات من الجانبین بشأن ربط السكك الحدیدی بین البلدین، وامور عدة اخري، فنحن نطمح لزیادة حجم التبادل التجاری بین البلدین خلال الاشهر المقبلة، كما اننا بحثنا الاتفافیات المبرمة بشأن اقامة ثلاث مدن صناعیة'.

وقال : نأمل أن یتم إجراء اتصالات جیدة لیس فقط بین ایران والعراق، ولكن أیضا فی المستقبل بالنسبة لدول أخري، مضیفا أن صادراتنا من الكهرباء والغاز والنفط إلي العراق سوف تستمر ونحن مستعدون فی هذا الصدد.

وأضاف أنه بالنسبة للعلاقات المالیة والنقدیة والمصرفیة بین البلدین، فقد اتخذت خطوات جیدة فی الأشهر الأخیرة، ونتمني أن نري فی الزیارة المقبلة لرئیس البنك المركزی إلي بغداد، نري استكمال هذه الخطوات للعلاقات المالیة بین البلدین.

وأعتبر رئیس الجمهوریة العلاقات التجاریة بین البلدین جیدة للغایة، وقال، إننا نهدف الي رفع حجم التجارة الي 20 ملیار دولار بین البلدین، ونأمل أن نصل إلي هذه النقطة فی الأشهر والسنوات القادمة.

وبشان العلاقات العلمیة والبحثیة بین البلدین، لفت الي العلاقات الوثیقة والودیة جدا منذ القدم بین الحوزتین العلمیتین فی النجف وقم، معربا عن الامل بالمزید من تعزیز هذه العلاقات الي جانب العلاقات العلمیة بین الجامعات والمراكز البحثیة.

واضاف رئیس الجمهوریة: لقد اتفقنا أیضا علي إقامة مدن صناعیة مشتركة علي حدود البلدین، والیوم اتفقنا علي أنه فی الخطوة الأولي، سیتم إعطاء الأولویة لمدینة صناعیة فی منطقة الجنوب ومدینة صناعیة غرب البلاد وفی أقلیم كردستان.

وصرح الرئیس روحانی بان قضایا المنطقة كانت من القضایا التی بحثها الطرفان واضاف، ان وجهات نظرنا مشتركة فی الكثیر من قضایا المنطقة حیث لنا مواقف مشتركة فیها، كما فی قضیة ان القدس یجب ان تكون العاصمة الدائمة لفلسطین وان الجولان جزء لا یتجزأ من ارض سوریا ولابد من انهاء حرب الیمن سریعا وان طریق الحل له هو الحل السیاسی وكذلك ارساء الامن والاستقرار فی المنطقة كلها.

ووصل رئیس الوزراء العراقی عادل عبد المهدی، صباح الیوم السبت، الي العاصمة الایرانیة طهران فی زیارة رسمیة.

انتهي** 2344

