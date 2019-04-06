الانتهاء بنجاح من إزالة التلوث النفطي في الخليج الفارسي

واضاف محمد قاسمي اليوم السبت، في مقابلة مع إرنا: إثر وصول تقرير عن وجود تلوث علي بعد 15 ميلا جنوب غرب جزيرة خارك، جرت التنسيقات الضرورية لعمليات التنظيف، وتم نشر زورقي سحب و انقاذ في الموقع .

وقال إنه مع وصول فرق الدعم إلي الموقع المعلن، تم إجراء عمليات للتخلص من التلوث النفطي خلال أربع ساعات.

وأشار إلي أنه تم إجراء المراقبة بواسطة طائرة مروحية تابعة للإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية قبل العملية وبعدها، من أجل تقييم المنطقة بشكل أفضل للقضاء علي التلوث.

وأضاف قاسمي أن هذه كانت أول عملية لمكافحة التلوث بواسطة الطائرة المروحية والتي تم تنفيذها بنجاح علي بعد 50 ميلا من ميناء بوشهر و 15 ميلا جنوب غرب جزيرة خارك .

وصرح مساعد المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر إن سبب التلوث النفطي يتم فحصه من قبل خبراء.

انتهي** 2344

