الرئيس روحاني يستقبل رئيس وزراء العراق رسميا

طهران / 6 نيسان/ ابريل/ارنا- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني صباح اليوم السبت رسميا رئيس وزراء العراق 'عادل عبد المهدي' في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي.

و وصل عبد المهدي علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي صباح اليوم السبت إلي طهران وذلك بدعوة رسمية من الرئيس حسن روحاني وحضر مراسم الاستقبال الرسمي وزير الخارجية ' محمد جواد ظريف' وعدد من الوزراء.
وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين، استعرض الرئيس روحاني و عبد المهدي حرس الشرف لتبدأ المحادثات الرسمية بينهما و التي تتمحور حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
ويرافق عبد المهدي في زيارته لايران كل من وزراء النفط والتخطيط و التجارة و الكهرباء وكذلك مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة اركان الجيش ووكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من نواب البرلمان العراقي .
وبالتزامن مع زيارة رئيس وزراء العراق لطهران سيعقد الاجتماع الاقتصادي المشترك الثالث بين البلدين بمشاركة اعضاء غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق.
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الرئيس روحاني يستقبل رئيس وزراء العراق رسميا

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