لاریجانی: مؤتمرالاتحاد البرلمانی الدولی فی قطر فرصة للتعاون الدولی

وقبل مغادرته إلي قطر لحضور القمة البرلمانیة، صرح رئیس مجلس الشوري الإسلامی الیوم السبت، بأن العدید من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانیة، تشارك فی اعمال الاجتماع وهو أشبه باجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

واشار الي أن هذا الاجتماع یعقد مرتین كل عام، موضحا بان هذا الاجتماع یحظي بالاهمیة بالنسبة لایران نظرا لانعقاده فی دولة قطر البلد الصدیق والجار لنا، وإننا ندعم عقد هذا الاجتماع فی قطر .

واضاف لاریجانی، إن اجتماع الاتحاد البرلمانی الدولی فی قطر سیبحث القضایا الرئیسیة المتعلقة بالظروف الدولیة والإرهاب العالمی والاتجار بالمخدرات والحقوق الفردیة والتنمیة فی البلدان ودور البرلمانات فی هذا الصدد.

واشار رئیس مجلس الشوري الإسلامی الي السیول الأخیرة فی البلاد والسلوك الفظیع لامریكا تجاه إیران، وقال: فی الأیام الأخیرة، وعندما حدثت الفیضانات فی بعض المحافظات، أصدر وزیر خارجیة امریكا السیئ الصیت بیانا بائسا وأثار بعض القضایا المزیفة، لكی لایتمكن الصلیب الأحمر، وهو هیئة دولیة، من مساعدة بلدنا.

وأضاف أن الصلیب الأحمر، منظمة دولیة معنیة بالاغاثة وتقدیم المساعدات للدول فی حالة وقوع الكوارث الطبیعیة مثل الفیضانات أو الزلازل أو الحرب بغض النظر عن القضایا السیاسیة، موضحا بان الامریكیین وفی ظل هذه الظروف الصعبة، منعوا الصلیب الاحمر من تقدیم المساعدات الي الهلال الأحمر الإیرانی، وهذا یدل علي أن الأمیركیین یعادون الشعب الإیرانی.

وصرح : بالطبع، لا یهم ما یقوله الأمیركیون، فان الشعب الإیرانی هرع، إلي جانب القوات المسلحة والهلال الأحمر والحكومة وجمیع مسؤولی المحافظات، إلي مد ید العون لضحایا السیول والفیضانات خلال هذه الأیام وكانت هذه المساعدات مثمرة فی العدید من المناطق.

وقال لاریجانی أیضا، إنه سیجری مشاورات مع رؤساء برلمانات دول العالم علي هامش الاجتماع لكشف الاجراءات العدائیة الامریكیة والحظر الاقتصادی ضد إیران، ومن ناحیة اخري منع الصلیب الأحمر الدولی من تقدیم المساعدة لإیران.

وأضاف: سنعقد ایضا اجتماعات علي هامش اجتماع الاتحاد البرلمانی الدولی مع رؤساء برلمانات الدول المهمة لمناقشة التعاون التجاری والاقتصادی والاستثمار فی إیران.

وتبدأ الیوم اجتماعات الاتحاد البرلمانی الدولی والاجتماعات المصاحبة لها فی دورته الـ140 بالدوحة وتستمر حتي العاشر من ابریل تحت عنوان 'البرلمانات كمنابر لتعزیز التعلیم من أجل السلام والأمن وسیادة القانون'.

وستكون الاجتماعات حافلة بالنقاشات، باعتبار عدد ونوعیة المشاركین فیها الذی بلغ 2200 مشارك من أكثر من 160 دولة، وهو أكبر عدد یشارك فی اجتماعات الجمعیة العامة خارج مقر المنظمة فی جنیف.

ویناقش المجتمعون فی الدوحة علي مدار أیام خمسة عددا من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد وبعض القضایا المتعلقة بالسلم والأمن الدولیین، ودور البرلمانات كمنابر لتعزیز التعلیم من أجل السلم والأمن وسیادة القانون، فضلا عن موضوع تعزیز احترام القانون الدولی الإنسانی.

انتهي** 2344

