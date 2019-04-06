الحظر حال دون ارسال المساعدات لمنكوبی السیول فی ایران

واضاف «كاوه أفراسیابی» امس الجمعة فی رسالة بعثها لـ أنطونیو غوتیریش:اكتب هذه الرسالة كونی خبیرا ایرانیا- أمریكیا فی الشؤون الخارجیة الایرانیة یساوره القلق العمیق و الخیبة ازاء موقف المؤسسات التابعة للامم المتحدة المتفرج و غیر المبرر علی الكارثة الانسانیة الناجمة عن السیول التی اجتاحت معظم المدن الایرانیة.

وفیما اشار الی الخسائر المادیة الفادحة الناجمة عن السیول فی ایران وما تركت من أثار مدمرة علی حیاة ملایین من ابناء الشعب الایرانی بما فیها تشرد مئات الالاف منهم، اكد ان الحظر الامریكی غیر القانونی وغیر العادل المفروض علی ایران والذی یمثل انتهاكا لقرار 2231 لمجلس الامن، وضع عقبات جادة امام الجهود الدولیة لارسال المساعدات لایران حیث لم تصل ایة مساعدة من قبل المؤسسات التابعة للامم المتحدة.

واعتبر افراسیابی هذا الموقف ضربة كبیرة لمعاییر الامم المتحدة ومبادئها الانسانیة أكد ان عجز الامم المتحدة عن تحمل مسؤولیتها سیؤدی الی انعدام ثقة الشعب الایرانی بها.

هذا وكان رئیس الصلیب الاحمر الدولی 'بیتر مائورو' قد انتقد تسییس المساعدات الانسانیة وقال ان فرض الحظر الجائر یحول دون ایصال المساعدات الانسانیة العادلة و المحایدة.

وتسببت الامطار الغزیرة التی بدات تتساقط منذ 19 مارس/ آذار فی مختلف المدن الایرانیة فی السیول التی ضربت الكثیر من المدن والقری و مصرع 70 شخصا فضلا عن الحاق أضرار مادیة كبیرة فی البنیة التحتیة وقطاع الزراعة.

انتهی** 1453**1110

