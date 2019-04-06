مساعد وزیر الصناعة یؤكد استمرار المواجهة الذكیة للحظر

وأضاف 'فرشاد مقیمی'، الیوم السبت فی محادثة خاصة مع مراسل إرنا: خلال العام الماضی واجهنا سلسلة من التحدیات، من التذبذب فی سعر الصرف الي انسحاب امریكا من الاتفاق النووی مع حصول التغییر فی مجال السیاسة الخارجیة، وكل هذه العوامل تركت تأثیرات مباشرة علی صعید الإنتاج.

وقال إن الغرض الرئیسی من الحظر هو ضرب الصناعة، والذی من الممكن أن یؤثر علي قطاعات أخري فی اقتصاد البلاد، لكن وفی ضوء التدابیر المتخذة لم یتحقق ما كان یبحث عنه الأعداء.

وشدد مقیمی علي ضرورة تحویل تهدید الحظر إلي فرص، قائلا إننا نشهد الكثیر من النمو، علي الرغم من الحظر المفروض فی بعض المجالات، بما فی ذلك صناعة المنسوجات والملابس، علي رغم أنه لا یزال هناك الكثیر من العمل فی هذا المجال.

** تقدیم 99 مشروعا فی قطاع صناعة السیارات

وأعلن مساعد وزیر الصناعة عن تعریف 99 مشروعا فی إحدي شركات صناعة السیارات الكبري والتی سیتم وضع الخطوط العریضة لهذه المشاریع خلال العام الإیرانی الحالی 1998 ( بدأ 21 مارس)، وبتحقیق هذه المشاریع سیتم خفض 10 فی المائة من استیراد قطع الغیار فی إنتاج السیارات.

وقال إن الوزارة خططت علي نحو یسهم فی خفض واردات قطع غیار السیارات إلي البلاد عن طریق زیادة التعریفة الجمركیة وذلك لقیادة التجار ووحدات التصنیع حیث توجد طاقة إنتاج داخلیة.

* استخدام قدرات وإمكانات صناعة الدفاع

وصرح مقیمی إنه فی المراحل السابقة من الحظر، تم استثمار قدرات وطاقات صناعة الدفاع فی البلاد فی بعض المجالات، وهناك مثل هذه الخطة فی الجولة الجدیدة من الحظر.

وأشار إلي أن الصناعات الدفاعیة، یمكن أن تساعد الصناعات الأخري، بالإضافة إلي صناعة السیارات، ولكن ینبغی تحدید العلاقة ذات الصلة.

و المثال علي ذلك تطرق مساعد وزیر الصناعة إلي وحدة التحكم الإلكترونیة (ECU)، والتی تمت دراسة جزء منها من قبل صناعات الدفاع والجزء الاخر من قبل مركز 'إیران خودرو' للأبحاث، وتركیب هذه القطعة علي السیارة وإعداداتها یحتاج إلي معرفة منفصلة.

** زیادة أسعار الصرف بات دافعا لتصدیر بعض السلع

وأشار مقیمی إلي الزیادة فی أسعار الصرف فی الأشهر الماضیة، مما أدي إلي أن یكون دافعا للصادرات فی بعض القطاعات.

علي سبیل المثال، أشار مقیمی الي تصدیر 260 ألف طن من منتجات النسیج والملابس، بما فی ذلك الجلود والأحذیة، فی الأشهر العشرة الأولي من العام الماضی، بقیمة 955 ملیون دولار.

وفقا للمسؤول، فقد بلغ حجم البضائع المستوردة خلال الفترة المذكورة 339 ألف طن بقیمة 947 ملیون دولار.

وصرح مساعد وزیر الصناعة بان مقارنة الصادرات من حیث الوزن والقیمة مع نفس الفترة من العام الاسبق، فقد زادت بنسبة 18.7 ٪ و 6.5 ٪ علي التوالی ، وانخفضت الواردات بنسبة 38.4 ٪ و 36 ٪ علي التوالی.

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