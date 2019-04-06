رئیس الوزراء العراقی فی طهران

بغداد/ 6نیسان/ابریل/ارنا- وصل رئیس الوزراء العراقی عادل عبدالمهدی صباح الیوم السبت إلی طهران علی رأس وفد سیاسی و اقتصادی رفیع فی زیارة رسمیه تستغرق یومین.

وتأتی زیارة عبدالمهدی لطهران تلبیة لدعوة من رئیس الجمهوریة الدكتور حسن روحانی و سیلتقی خلالها كبار المسؤولین الایرانیین كما سیزور مدینة مشهد المقدسة.
ویرافق رئیس الوزراء العراقی فی هذه الزیارة سفیر ایران لدی العراق ایرج مسجدی.
وزیارته لطهران تعد الاولی له منذ تولیه رئاسة الحكومة العراقیة و سیشارك خلالها فی الاجتماع الاقتصادی المشترك الثالث بین ایران والعراق.
هذا و كان الرئیس روحانی قد زار العراق قبل اقل من شهر و تمخضت زیارته عن التوصل الی اتفاقیات مشتركة بین البلدین بما فیها الغاء رسوم سمات الدخول لرعایا البلدین.
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رئیس الوزراء العراقی فی طهران

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