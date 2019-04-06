ظريف يرد علي تصريحات بومبيو المتناقضة

وقال ظريف عبر حسابه الشخصي علي 'تويتر': تغيير مفاجئ رائع: تزعم الولايات المتحدة يوما ان الحكومة الإيرانية علي وشك السقوط وفي اليوم التالي تعتبرنا تهديدا رئيسيا لحلف الناتو.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: ان بومبيو ورئيسه لديهما ادعاءات متناقضة تجاه أي حدث. لكن في المقابل، فإن إيران تتحمل المسؤولة وتنادي للسلام دائما.

وكان وزير الخارجية الامريكي دعا يوم الخميس الماضي (٤ نيسان/أبريل ٢٠١٩) خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في واشنطن للاحتفال بالذكري الـ70 لتأسيس الحلف لمواجهة تحدي 'القوي العظمي' من روسيا والصين وإيران، علي حد تعبيره.

وفي تصريحات اخري حمل وزير الخارجيّة الأمريكي إيران مسؤولية ارتفاع مستوي الخسائر في الفيضانات الاخيرة التي تشهدها البلاد. ولم تقتصر المناورة السياسيّة لبومبيو علي محاولة تضعيف إيران وتحميلها المسؤولية، بل عمد وفي خطوة 'مضحكة' إلي عرض خدمات واشنطن كأنها جاهزة للمساعدة فيما اكدت جمعية الهلال الاحمر الايرانية انها غير قادرة علي تسلم اي مبالغ مالية جراء الحظر الامريكي الجائر، أي إقفال الحسابات البنكية للهلال الأحمر، الأمر الذي ينفي إدعاءات بومبيو التي تدخل في إطار الحرب الناعمة لا أكثر.

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