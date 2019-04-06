حكومة الوفاق تعلن استعادة السيطرة علي مطار طرابلس الدولي القديم

طهران / 6 نيسان / ابريل /ارنا- أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق بليبيا أن قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت السيطرة علي مطار طرابلس الدولي القديم.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق ومقرها طرابلس امس الجمعة إن 'قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من اليوم السيطرة علي المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا'. كما نقلت وكالة 'رويترز'.
وقال فتحي علي باشاغا لقناة تلفزيون الأحرار الليبية 'استطاعت هذه القوات أن تتسلل إلي مطار طرابلس وتعدت مطار طرابلس والآن تم إرجاعها وتحرير مطار طرابلس بالكامل'.
وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.
وكان مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة علي المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في 2014 جنوب العاصمة طرابلس فيما تدور الاشتباكات بالقرب منه.
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حكومة الوفاق تعلن استعادة السيطرة علي مطار طرابلس الدولي القديم

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