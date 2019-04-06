السيول تهدد نحو 400 الف شخص بمحافظة خوزستان

وقال رحماني فضلي الجمعة علي هامش اجتماع ادارة الازمة في محافظة خوزستان انه تقرر عقب تفقد مختلف مناطق المحافظة والاطلاع علي الاوضاع فيها ، رفع حالة التاهب في المنطقة .

واكد انه يتوجب في هذا السياق العمل علي خفض الخسائر والتهديدات الي الحد الادني ورفع مستوي التوقعات بحيث نستعد لمواجهة اي طارئ حتي لو كانت احتمالات وقوعه ضئيلة مثلا بنسبة 5 بالمائة.

وقال انه ومن خلال توجيه السيول نحو السهول الي جانب تفجير القنوات وتصريف المياه صوب الاهوار نجحت ادارة المحافظة في صون مدن حميدية وسوسنكرد وبستان وباقي المدن من خطر السيول.

انتهي ** 2342

