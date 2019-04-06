اخلاء 110 قري معرضة لخطر السيول في خوزستان

اهواز / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مدير عام ادارة الازمة في محافظة خوزستان كيامرث حاجي زادة عن اخلاء 110 قري بصورة كلية او جزئية لغاية الان معرضة لخطر السيول في المحافظة.

وقال حاجي زادة في تصريح لمراسل وكالة 'ارنا' الجمعة انه تم اخلاء هذه القري بسبب زيادة حجم المياه الخارجة من سدود دز وكرخة وكارون للحيلولة دون وقوع اي حوادث محتملة.
واضاف، ان تم اقامة 43 مخيما في نقاط آمنة لاهالي القري التي تم اخلاؤها المعرضة لخطر السيول حيث جري اسكان 25 الف شخص فيها لغاية الان.
يذكر ان سيولا جارفة اجتاحت العديد من محافظات البلاد ومنها مازندران وكلستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب) ولرستان (غرب) وفارس (جنوب)، ادت الي الحاق اضرار كبيرة بالبنية التحتية والوحدات السكنية وممتلكات المواطنين والمزارع في المناطق المنكوبة بالسيول.
كما ادت السيول الي مصرع 70 شخصا واصابة نحو 800 شخص اخر بسبب السيول والفيضانات في مختلف المناطق بالبلاد.
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اخلاء 110 قري معرضة لخطر السيول في خوزستان

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