قوات حفتر تدخل طرابلس وتسيطر علي مطار المدينة

وافادت الوكالات بان الجيش اشار إلي أن قواته انتشرت في طريق المطار بعد سيطرتها عليه، داعيا أهالي العاصمة إلي الابتعاد عن 'مكان تجمع العصابات' حسب وصفه.

وأعلن الإعلام الحربي للجيش بسط سيطرته علي مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بالعاصمة.

وأضاف أن القوات المسلحة دخلت منطقة السواني علي الأطراف الجنوبية لطرابلس وألقت القبض علي مجموعة ممن وصفهم بـ 'الإرهابيين الفارين من بنغازي' وضبطت أسلحة وذخائر مخزنة في ذلك المكان.

ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت في محيط العاصمة بين قوات تابعة لحفتر من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق من جهة ثانية.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة علي عدد من المناطق في جنوب غرب العاصمة خلال زحفها نحو طرابلس ضمن حملة عسكرية أمر حفتر بإطلاقها أمس الخميس لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية.

انتهي ** 2342

