قوات حفتر تدخل طرابلس وتسيطر علي مطار المدينة

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أن قواته دخلت العاصمة طرابلس من عدة محاور وفرضت سيطرتها علي مطار المدينة ضمن حملة اطلق عليها اسم 'الفتح المبين'.

وافادت الوكالات بان الجيش اشار إلي أن قواته انتشرت في طريق المطار بعد سيطرتها عليه، داعيا أهالي العاصمة إلي الابتعاد عن 'مكان تجمع العصابات' حسب وصفه.
وأعلن الإعلام الحربي للجيش بسط سيطرته علي مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بالعاصمة.
وأضاف أن القوات المسلحة دخلت منطقة السواني علي الأطراف الجنوبية لطرابلس وألقت القبض علي مجموعة ممن وصفهم بـ 'الإرهابيين الفارين من بنغازي' وضبطت أسلحة وذخائر مخزنة في ذلك المكان.
ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت في محيط العاصمة بين قوات تابعة لحفتر من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق من جهة ثانية.
وتمكنت قوات الجيش من السيطرة علي عدد من المناطق في جنوب غرب العاصمة خلال زحفها نحو طرابلس ضمن حملة عسكرية أمر حفتر بإطلاقها أمس الخميس لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ليبيا

قوات حفتر

حكومة الوفاق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قوات حفتر تدخل طرابلس وتسيطر علي مطار المدينة

معظم المشاهدات

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

لمساعدة المتضريين من السيول في ايران

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال

اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال

تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

بفوزه علي صنعت نفط ابادان

تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

هنية: الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن خيار مسيرات العودة

هنية: الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن خيار مسيرات العودة

ايران علي استعداد لتعزيز ارضيات التعاون مع دول المنطقة

القائم بالاعمال الايراني في بيروت:

ايران علي استعداد لتعزيز ارضيات التعاون مع دول المنطقة

أحدث الأخبار

قوات حفتر تدخل طرابلس وتسيطر علي مطار المدينة

قوات حفتر تدخل طرابلس وتسيطر علي مطار المدينة

ايران علي استعداد لتعزيز ارضيات التعاون مع دول المنطقة

القائم بالاعمال الايراني في بيروت:

ايران علي استعداد لتعزيز ارضيات التعاون مع دول المنطقة

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

لمساعدة المتضريين من السيول في ايران

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال

اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال

تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

بفوزه علي صنعت نفط ابادان

تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

موضوعات مرتبط