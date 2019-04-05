لمساعدة المتضريين من السيول في ايران

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- وصلت اولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي ايران محملة بمؤونة جمعية الهلال الاحمر الكويتية لمساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من مناطقها أخيرا.

وصرح القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدي طهران فلاح الحجرف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه بمبادرة من امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبت دولة الكويت واجبها الانساني تجاه ايران بتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لمتضرري الفيضانات والسيول.
واكد ان القيادة الايرانية قدمت شكرها لأمير الكويت لسرعة تجاوب بلاده مع الكارثة التي اصابت بلادهم، مثمنين هذا الدور وسبقها العديد من الدول لتقديم المساعدة العاجلة لايران التي تعتبر من اكبر المساعدات الخارجية التي قدمت لايران حتي الآن.
واوضح الحجرف ان الجانب الايراني اشاد بدور وزارة الخارجية الكويتية للتسهيلات التي قامت بها لانجاح مهمة الهلال الاحمر الكويتي ونظيره الايراني.
وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين تلك المعونات بالسرعة الممكنة بناء علي امر من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وذلك بسبب خطر السيول التي تجتاح ايران منذ 17 مارس الماضي.
وادت السيول لغاية الان الي مصرع 70 شخصا واصابة اكثر من 700 اخرين في مختلف مناطق ايران التي اجتاحتها السيول خاصة في محافظات مازندران وكلستان (شمال) ولرستان (غرب) وفارس (جنوب) وخوزستان (جنوب غرب) فضلا عن تضرر الكثير من الوحدات السكنية والممتلكات والمزارع.
وقد غمرت السيول اراضي شاسعة في المناطق المنكوبة من ضمنها العديد من المدن والقري، كما تم اخلاء الكثير من القري تحسبا من خطر السيول.
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وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

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وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

لمساعدة المتضريين من السيول في ايران

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

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وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

لمساعدة المتضريين من السيول في ايران

وصول أولي طائرات الجسر الاغاثي الكويتي الي طهران

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