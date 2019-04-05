اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال

غزة/ 5 نيسان/إبريل / إرنا - أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة اثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثالثة والخمسين 'جمعة انتصار الكرامة'

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان 70 فلسطينيا وصلوا المشافي التابعة لها جراء اصابتهم بالرصاص من مخيمات العودة الخمس.
ووصل عشرات الالاف من الفلسطينيين الي مخيمات العودة علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الاولي من العام الثاني لمسيرات العودة وهم يحملون أعلام فلسطين وأشعلوا اطارات السيارات.
من جانبه قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية عبر المسيرات السلمية التي أربكت حسابات العدو الصهيوني.
وأكد خلال كلمة له شرق غزة أن مسيرات العودة مستمرة حتي استعادة الحقوق وأنها جزء من وسائل تصدي الفلسطينيين لصفقة القرن.
ودعا رضوان الفلسطينين للمشاركة بكثافة في الجمعة القادمة التي تحمل عنوان'جمعة مقاومة التطبيع'
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سياسي

فلسطين

كيان صهيوني

مسيرات عوده

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اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال
اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال
اصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال

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