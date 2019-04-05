تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت في تبريز مساء اليوم الجمعة في اطار المرحلة 24 من الدوري الايراني، سجل هدف المباراة الوحيد ساسان انصاري في الدقيقة 42 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع تراكتور سازي تبريز رصيده الي 49 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر برسبوليس البالغ رصيده 51 نقطة، فيما تجمد رصيد صنعت نفط ابادان عند 21 نقطة في المركز 13.

وفي مباراة حساسة اخري اكتفي سباهان اصفهان بالتعادل السلبي مع مضيفه نساجي مازندران ليرفع رصيده الي 47 نقطة فيما بلغ رصيد نساجي 25 نقطة في المركز 11 .

وفي مباراة اخري فاز بارس جنوبي جم علي ضيفه استقلال خوزستان 2-1 فيما تعادل فولاد خوزستان مع ضيفه بديدة مشهد 1-1 .

ومع انتهاء مباريات المرحلة 24 يتصدر برسبوليس الترتيب (51) يليه في مركز الوصافة تراكتور سازي تبريز (49) ومن ثم سباهان اصفهان (47) واستقلال طهران (44) وبديدة شهر خودرو مشهد (43).

انتهي ** 2342

