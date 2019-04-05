بفوزه علي صنعت نفط ابادان

تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- واصل تراكتور سازي تبريز مطاردة برسبوليس متصدر الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم، بفوزه علي ضيفه صنعت نفط ابادان بهدف وحيد.

وفي هذه المباراة التي جرت في تبريز مساء اليوم الجمعة في اطار المرحلة 24 من الدوري الايراني، سجل هدف المباراة الوحيد ساسان انصاري في الدقيقة 42 من المباراة.
وبهذا الفوز رفع تراكتور سازي تبريز رصيده الي 49 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر برسبوليس البالغ رصيده 51 نقطة، فيما تجمد رصيد صنعت نفط ابادان عند 21 نقطة في المركز 13.
وفي مباراة حساسة اخري اكتفي سباهان اصفهان بالتعادل السلبي مع مضيفه نساجي مازندران ليرفع رصيده الي 47 نقطة فيما بلغ رصيد نساجي 25 نقطة في المركز 11 .
وفي مباراة اخري فاز بارس جنوبي جم علي ضيفه استقلال خوزستان 2-1 فيما تعادل فولاد خوزستان مع ضيفه بديدة مشهد 1-1 .
ومع انتهاء مباريات المرحلة 24 يتصدر برسبوليس الترتيب (51) يليه في مركز الوصافة تراكتور سازي تبريز (49) ومن ثم سباهان اصفهان (47) واستقلال طهران (44) وبديدة شهر خودرو مشهد (43).
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تراكتور سازي

صنعت نفط ابادان

الدوري الايراني

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تراكتور سازي يطارد المتصدر برسبوليس في الدوري الايراني

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