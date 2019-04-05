هنية: الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن خيار مسيرات العودة

غزة/٥ نيسان/ ابريل/ارنا -أكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة وكسر الحصار إلا بانهاء الحصار عن قطاع غزة علي طريق انهاء الاحتلال.

وقال هنية خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد شمال قطاع غزة ' إننا نتحرك في 3 مسارات؛ الوفد الامني المصري، قطر، والامم المتحدة، للضغط علي الاحتلال للاستجابة لمطالب شعبنا الفلسطيني'.
وأكد هنية وجود حراك ايجابي في مباحثات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي، موضحا أن القضية ليست انسانية بل أنها قضية تحرر وطني.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني، قال هنية 'إن الوحدة خيارنا الاستراتيجي والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل'.
وعلق هنية علي الانتخابات الاسرائيلية بالقول' لا تعنينا هذه الانتخابات فهي شيء صهيوني، وسنستمر في مطالبتنا بحقوقنا من أي حكومة قادمة كوننا شعب تحت الاحتلال'.
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هنية: الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن خيار مسيرات العودة

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