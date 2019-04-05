وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في قطر

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- وصل وفد برلماني ايراني امس الخميس الي العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي.

وكان في استقبال الوفد البرلماني الايراني حين وصوله الي مطار الدوحة السفير الايراني محمد علي سبحاني واحد اعضاء لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشوري القطري.
وفي هذا الصدد قال رئيس الوفد البرلماني الايراني النائب محمد جواد جمالي نوبندكاني، ان النواب شاركوا يوم امس في اجتماع تنسيقي بهدف المشاركة الاكثر فاعلية في اللجان التخصصية ومنها لجنة السلام والامن المستديم ومنتدي النساء والشباب ولجنة شؤون الامم المتحدة ولجنة التنمية المستديمة، حيث طرحوا خلاله وجهات نظرهم حول القضايا ذات الصلة.
وصرح ان البرنامج اللاحق للوفد البرلماني الايراني هو مشاركته (جمالي نوبندكاني) وكاظم جلالي في اجتماع اللجنة التنفيذية ومجموعة اسيا والمحيط الهادئ وقال، ان سائر اللجان ستعقد اجتماعاتها التخصصية غدا السبت.
واوضح بان رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني سيتوجه الي قطر ايضا خلال الاسبوع القادم لالقاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
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وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في قطر

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