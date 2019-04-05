خلال لقائه القنصل الايراني في اربيل..

زعيم الطائفة الاشورية في العالم: ايران بيتنا الآمن

اربيل / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اعتبر زعيم الطائفة الاشورية في العالم البطريرك كيوركيس صليوا الثالث، ايران بانها تمثل البيت الآمن للاشوريين.

وخلال لقائه القنصل الايراني في اربيل مرتضي عبادي، امس الخميس، اعرب زعيم الطائفة الاشورية عن سروره لهذا اللقاء واعتبر ايران البت الآمن للاشوريين الذين يعيشون في منتهي الاحترام والهدوء الي جانب المواطنين المسلمين وهم شركاء في الافراح والاتراح.
واشاد بحفظ المسلمين لكنائس الاشوريين الواقعة في مناطق غير مسيحية في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية في شمال غرب ايران، داعيا بالمزيد من التوفيق للحكومة والشعب الايراني في مواجهة المشاكل.
من جانبه قدم القنصل الايراني خلال اللقاء شرحا عن اوضاع السيول الجارية في ايران وجهود الحكومة والشعب لاغاثة وانقاذ المنكوبين.
واعتبر عبادي سلوك اميركا بحظر ارسال المساعدات الانسانية من قبل الايرانيين المقيمين في الخارج الي المواطنين المنكوبين، امرا مناقضا للقوانين الدولية ومتعارضا مع الدين والاخلاق والانسانية.
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زعيم الطائفة الاشورية في العالم: ايران بيتنا الآمن

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