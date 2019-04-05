محافظ البنك المركزي: مخطط اميركا ضد ايران فشل الي حد ما

وكتب همتي علي صفحته في 'اينستاغرام'، ان لدي الخبراء رؤيتين بشأن توقعات العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2019)، الاولي؛ زيادة المشكلات بسبب زيادة تاثير الحظر الاميركي وانخفاض العائدات النفطية وازدياد الركود التضخمي وازدياد السيولة النقدية وازدياد انخفاض النمو الاقتصادي وغير ذلك.

واضاف، ان الرؤية الثانية تتوقع التغلب علي المشكلات من خلال الحد من تاثير الحظر وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار والدول الصديقة، وخفض الاستيرادات غير الضرورية، وازدهار الانتاج المحلي، وزيادة الصادرات غير النفطية، والسيطرة علي سوق العملة الصعبة، والقدرة علي التحكم بالسيولة النقدية.

وقال همتي، انه وفي حرب اقتصادية ضروس ومع علمنا بقدراتنا، ومن خلال الزاوية الثانية وهي زاوية المقاومة الاقتصادية، يمكننا ان نحبط محاولات الاعداء من خلال التخطيط والتنسيق الصحيحين.

وأضاف: انه في العام الايراني الماضي ومن خلال ايحاءات اميركا، هيمن اليأس علي اجواء البلاد اياما قليلة، ولكن في ضوء السياسات والاجراءات الصحيحة المتخذة، ورغم تشديد المشكلات المعيشية للمواطنين، فقد باء مخطط أميركا الرئيسي بالفشل الي حد ما.

وقال همتي، اننا وبدءا من يوم غد، سنضع في اولوياتنا متابعة مشكلات المواطنين المنكوبين بالسيول، وسنتخذ الخطوة الثانية بقوة.

انتهي ** 2342

