اللواء سلیمانی: مواكب الاربعین ستنتشر فی المناطق المنكوبة بالسیول

وفی رسالة وجهها بالمناسبة أشار اللواء سلیمانی الي السیول التی اجتاحت مناطق من ایران بسبب الامطار الغزیرة، مؤكدا ان مشاركة الشعب الایرانی الابی الي جانب سائر الاجهزة التنفیذیة والقوات المسلحة، خلقت مشاهد رائعة وملهمة فی تقدیم الاغاثة والمساعدات الاولیة الي المنكوبین بالسیول، ولفت الي انه نظرا الي استمرار الامطار واحتمال وقوع سیول جدیدة ومهددة، خاصة بالنسبة لأهالی محافظة خوزستان، فمن الضروری ان یستمر هذا التلاحم وتقدیم هذه المساعدات فی المناطق المنكوبة، معربا عن تقدیره لجهود مختلف جهات الاغاثة سواء الشعبیة او الحكومیة او القوات المسلحة.

واعتبر قائد قوات 'القدس' التابعة للحرس الثوری، ان من واجبه وسائر القادة ورواد الدفاع المقدس وبالتعاون مع لجان العتبات المقدسة ولجان الاربعین فی مراكز المحافظات، المسارعة فی تنظیم سائر الامكانات والطاقات والخبرات بما فیها مواكب تقدیم الخدمات فی مناسبة الاربعین الحسینی، وبالتنسیق مع المجموعات المسؤولة الناشطة فی المیدان، وارسالها وانتشارها بدءا من الاسبوع القادم ولفترة شهر واحد فی المناطق المعرضة للسیول، والبقاء هناك الي حین عودة الامور الي طبیعتها والمسارعة فی تقدیم المساعدات الي الاهالی فی مدن بلدختر وسوسنغرد وبستان وسائر المناطق الاخري.

وتابع اللواء سلیمانی: لا شك ان الانسجام وروح التعبئة الوطنیة یمكنها حل المشاكل فی الظروف الصعبة والازمات التی تواجه البلاد، وخاصة من خلال مشاركة المواطنین فی انشاء الحواجز الترابیة والمصدات وحفر القنوات وملء اكیاس الرمل واستضافة المنكوبین وتوفیر خدمات النقل واستخدام الزوارق والمعدات الشخصیة، وتقدیم المساعدات النقدیة وایصال المساعدات الاولیة بما فیها الغذاء والملابس ووسائل التدفئة وغیر ذلك، الامر الذی یثبت قدرة ایران بتلاحم شعبها علي تجاوز الظروف الصعبة والازمات مثلما فعل فی الدفاع المقدس.

وقال: اننا نقبّل ایادی المواطنین الذین تألقوا فی أداء الواجب والالتزام، ووجهوا باخلاصهم وولائهم صفعة قویة الي وسائل الاعلام المناوئة ومن یقف خلفها والتی تحاول بث الیأس فی صفوف الشعب وتوحی بان الدولة غیر قادرة علي حل الازمات الناجمة عن الكوارث الطبیعیة.

انتهي ** 2342

