الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الهندية رافيش كومار، ان بلاده علي اتصال بالولايات المتحدة بشأن إعفاء شراء النفط من إيران مع قرب انتهاء مهلة الإعفاءات التي حددتها واشنطن.

ومنحت واشنطن إعفاءات لـ8 دول من بينها الهند لمواصلة استيراد النفط من إيران حتي الـ4 من شهر آيار/مايو المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية : 'لقد تم الانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ انطلاق الإعفاءات التي ستنتهي في 4 من شهر آيار/مايو من هذا العام، دعونا ننتظر ونري ما سيحدث“.
وأضاف : ”لكن الشيء المهم هو أن المشاركة يجب أن تستمر، وهي مستمرة بين الهند والولايات المتحدة“.
والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تلبي أكثر من 80 % من احتياجاتها النفطية من خلال الواردات، وإيران هي ثالث أكبر مورد بعد العراق والسعودية وتلبي حوالي 10 % من إجمالي احتياجات الهند.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

الهند

اميركا

النفط الايراني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

معظم المشاهدات

محافظ البنك المركزي: مخطط اميركا ضد ايران فشل الي حد ما

محافظ البنك المركزي: مخطط اميركا ضد ايران فشل الي حد ما

اللواء سلیمانی: مواكب الاربعین ستنتشر فی المناطق المنكوبة بالسیول

اللواء سلیمانی: مواكب الاربعین ستنتشر فی المناطق المنكوبة بالسیول

الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

ممثلو برلمانات ايران وروسيا وتركيا يجتمعون في موسكو قريبا

لدراسة الاوضاع في سوريا

ممثلو برلمانات ايران وروسيا وتركيا يجتمعون في موسكو قريبا

زعيم الطائفة الاشورية في العالم: ايران بيتنا الآمن

خلال لقائه القنصل الايراني في اربيل..

زعيم الطائفة الاشورية في العالم: ايران بيتنا الآمن

أحدث الأخبار

ايران تحل في المرتبة الثالثة بكرة الصالات عالميا

حسب احدث تصنيف للفيفا:

ايران تحل في المرتبة الثالثة بكرة الصالات عالميا

زعيم الطائفة الاشورية في العالم: ايران بيتنا الآمن

خلال لقائه القنصل الايراني في اربيل..

زعيم الطائفة الاشورية في العالم: ايران بيتنا الآمن

محافظ البنك المركزي: مخطط اميركا ضد ايران فشل الي حد ما

محافظ البنك المركزي: مخطط اميركا ضد ايران فشل الي حد ما

اللواء سلیمانی: مواكب الاربعین ستنتشر فی المناطق المنكوبة بالسیول

اللواء سلیمانی: مواكب الاربعین ستنتشر فی المناطق المنكوبة بالسیول

الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

موضوعات مرتبط