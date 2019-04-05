الهند تتفاوض مع أميركا لاستمرار شراء النفط الإيراني

ومنحت واشنطن إعفاءات لـ8 دول من بينها الهند لمواصلة استيراد النفط من إيران حتي الـ4 من شهر آيار/مايو المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية : 'لقد تم الانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ انطلاق الإعفاءات التي ستنتهي في 4 من شهر آيار/مايو من هذا العام، دعونا ننتظر ونري ما سيحدث“.

وأضاف : ”لكن الشيء المهم هو أن المشاركة يجب أن تستمر، وهي مستمرة بين الهند والولايات المتحدة“.

والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تلبي أكثر من 80 % من احتياجاتها النفطية من خلال الواردات، وإيران هي ثالث أكبر مورد بعد العراق والسعودية وتلبي حوالي 10 % من إجمالي احتياجات الهند.

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