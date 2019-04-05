لدراسة الاوضاع في سوريا

ممثلو برلمانات ايران وروسيا وتركيا يجتمعون في موسكو قريبا

موسكو / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مجلس الاتحاد الروسي بان ممثلين عن برلمانات روسيا وايران ورتكيا سيعقدون في القريب العاجل اجتماعا مشتركا في موسكو لدراسة الاوضاع في سوريا.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع يوم الاربعاء من الاسبوع القادم وسيتراس الوفد الروسي لهذه المحادثات رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ الروسي) السناتور كنستانتين كاساتشوف.
وياتي هذا الاجتماع في سياق التعاون بين حكومات الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا في اطار اجتماع آستانا لعودة السلام والاستقرار الي سوريا.
وقد اثمرت المحادثات بين رؤساء الدول الثلاث خلال العام ونصف العام الاخير عن العديد من النتائج الايجابية المتمثلة بخفض حدة التوتر في سوريا والقضاء علي الجماعات الارهابية ومنها داعش وعودة الكثير من النازحين السوريين الي ديارهم وبدء عملية اعادة البناء والاعمار في هذا البلد.
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سياسي

اجتماع برلماني

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ممثلو برلمانات ايران وروسيا وتركيا يجتمعون في موسكو قريبا

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