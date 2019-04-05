ایران ستتحول الي قوة اقتصادیة كبري بخفض بیع المواد الخام

وفی خطبة صلاة الجمعة فی طهران لهذا الاسبوع اشار حجة الاسلام ابوترابی فرد، الي ان بعض المسؤولین الاوروبیین یعتبرون ایران مركز ثقل جیوسیاسی مهم فی العالم وقال، لو قارنا الوضع الاقتصادی فی ایران مع دول اخري فانها تاتی فی مستوي ایطالیا واسبانیا اللتین تعدان من الاقتصادات الطبیعیة فی العالم، ولو قللنا العلاقة بین هذا الاقتصاد وبیع المواد الخام الي ادني حد ممكن وتوجهنا نحو الانتاج المعرفی فان البلاد ستتحول الي قوة اقتصادیة كبري.

واضاف، ان رؤیة قائد الثورة الاسلامیة هی للافاق البعیدة، والسبیل الي ذلك یكمن فی الانتاج وازالة العقبات التی تقف امامه وتوجیه الاستثمارات الي هذا المجال الذی یحظي باعلي میزة وقیمة مضافة.

واعتبر الانتاج بانه كلمة السر فی الخروج من المصاعب الاقتصادیة والاجتماعیة وتحول ایران الاسلامیة الي قوة اقتصادیة حاسمة فی القارة الاسیویة واضاف، ان ایران الیوم ورغم جمیع المشاكل والمصاعب والحظر تعد ضمن الاقتصادات العشرین الاولي فی العالم الا انه حتي هذا المركز لا یلیق بالثورة التی تعد قوة حاسمة علي الصعید السیاسی فی العالم.

واكد ضرورة وضع خطة منهجیة وخارطة طریق لتطویر الانتاج وتحقیق الازدهار الاقتصادی فی البلاد.

وفی جانب اخر من خطبته اعتبر حجة الاسلام ابوترابی فرد الثورة حركة ورسالة متصاعدة وراسخة، تحظي بعمق استراتیجی عقلانی وعلمی ومعرفی تستند الیه، مؤكدا بان سر ولادة الثورة الاسلامیة ودیمومتها یتمثل فی مشاركة الشعب وتواجده الدائم فی الساحة.

وتابع: ان الثورة تفتح كل یوم موقعا جدیدا فی مواجهة القوي الاستكباریة، حیث اجتازت حدود ایران الاسلامیة، وتتواجد بقوة الیوم فی حدود الكیان الصهیونی.

وقال: ان الفكر الاسلامی الاصیل والعودة للهویة الدینیة والاسلامیة وسیادة الشعوب المسلمة علي مصیرها، أخرجت الدول الاسلامیة من هیمنة الاستكبار، وان تواجد الشعب العراقی المسلم المنبثق من صمیم الاسلام، مهد لمشاركته ممثلیه الحقیقیین فی السلطة السیاسیة، ومهد الطریق لأداء المرجعیة الدینیة دورها، الامر الذی اضطر معه الرئیس الامیركی وبعد انفاق 7 تریلیونات دولار، ان یزور العراق سرا وتحت جنح الظلام بدون اعلام المراكز الامنیة علي المستویین الثانی والثالث، وذلك لتفقد قواته فی العراق، وان یهرب من هناك لیلا ایضا.

وأشار خطیب جمعة طهران المؤقت، الي وقوع كارثة السیول خلال الفترة الاخیرة فی اغلب مناطق البلاد وأشاد بتلاحم الشعب وتضامنه وتعاطفه، مع المنكوبین بالسیول ومسارعته الي تقدیم الخدمات الاغاثیة، مبینا انه خلال 13 یوما منذ بدء السنة الایرانیة الجدیدة (بدأت فی 21 آذار/مارس 2019) بلغ حجم الامطار 90 ملیار متر مكعب، فیما یبلغ اجمالی حجم الامطار فی السنة المائیة الطبیعیة 400 ملیار متر مكعب ولولا السدود التی انشئت سابقا، لما كان من المعلوم كم سیكون حجم الخسائر والاضرار.

كما اشاد بمساهمة الحرس الثوری والجیش والتعبئة الي جانب المدراء التنفیذیین، وبإیعاز من قائد الثورة، فی تقدیم الخدمات بالمناطق المنكوبة بالسیول، والحد من معاناة الاهالی، ولفت الي انه یوجد فی الوقت الحاضر فی البلاد 172 سدا، فی حین كان عددها بدایة الثورة 19 سدا، مضیفا ان السدود هذه تختزن فی الوقت الحاضر اكثر من 50 ملیار متر مكعب من المیاه، ای ان حجم المیاه خلف السدود بلغ ثلاثة اضعاف مقارنة بالعام الماضی، وهذا من المؤكد سیكون له دور هام للاقتصاد الایرانی وتولید الطاقة الكهربائیة ومكافحة العواصف الترابیة وملء مستنقعات واهوار مثل هور العظیم وبحیرة ارومیة.

انتهي ** 2342

