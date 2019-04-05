ضحایا السیول: 70 قتیلا و 791 مصابا

وقال كولیوند فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الیوم الجمعة انه تم ایفاد 4 فرق عملیات طوارئ خاصة من طهران الي مدینتی بل دختر ومعمولان وبمعیتهم سیارات اسعاف وسیارات عملانیة واطباء طوارئ و 40 من كوادر الاسعاف الطبی.

واشار الي ان الظروف جیدة من الناحیة الصحیة والعلاجیة فی هذه المناطق ولیست هنالك شحة فی المعدات الطبیة واضاف، انه تم نصب مستشفي متنقل متطور من قبل الحرس الثوری فی مدینة بل دختر.

واوضح بان الطرق البریة مقطوعة عن هذه المناطق وتتم الاستفادة من الاسعاف الجوی لایصال الاجهزة والمعدات وفرق التدخل السریع الیها.

واكد بانه منذ وقوع السیول لم تحدث ای حالة من الامراض المعدیة فی المناطق المنكوبة بالسیول سواء فی الجنوب او الشمال.

یذكر ان سیولا جارفة اجتاحت العدید من محافظات البلاد ومنها مازندران وكلستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب) ولرستان (غرب) وفارس (جنوب)، ادت الي الحاق اضرار كبیرة بالبنیة التحتیة والوحدات السكنیة وممتلكات المواطنین والمزارع فی المناطق المنكوبة بالسیول.

انتهي ** 2342

