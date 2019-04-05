رئیس منظمة الطوارئ الایرانیة:

ضحایا السیول: 70 قتیلا و 791 مصابا

طهران / 5 نیسان / ابریل /ارنا-اعلن رئیس منظمة الطوارئ الایرانیة بیر حسین كولیوند بان السیول ادت لغایة الان الي مصرع 70 شخصا واصابة 791 اخرین من ضمنهم 45 مازالوا راقدین فی المستشفي.

وقال كولیوند فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الیوم الجمعة انه تم ایفاد 4 فرق عملیات طوارئ خاصة من طهران الي مدینتی بل دختر ومعمولان وبمعیتهم سیارات اسعاف وسیارات عملانیة واطباء طوارئ و 40 من كوادر الاسعاف الطبی.
واشار الي ان الظروف جیدة من الناحیة الصحیة والعلاجیة فی هذه المناطق ولیست هنالك شحة فی المعدات الطبیة واضاف، انه تم نصب مستشفي متنقل متطور من قبل الحرس الثوری فی مدینة بل دختر.
واوضح بان الطرق البریة مقطوعة عن هذه المناطق وتتم الاستفادة من الاسعاف الجوی لایصال الاجهزة والمعدات وفرق التدخل السریع الیها.
واكد بانه منذ وقوع السیول لم تحدث ای حالة من الامراض المعدیة فی المناطق المنكوبة بالسیول سواء فی الجنوب او الشمال.
یذكر ان سیولا جارفة اجتاحت العدید من محافظات البلاد ومنها مازندران وكلستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب) ولرستان (غرب) وفارس (جنوب)، ادت الي الحاق اضرار كبیرة بالبنیة التحتیة والوحدات السكنیة وممتلكات المواطنین والمزارع فی المناطق المنكوبة بالسیول.
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ضحایا السیول: 70 قتیلا و 791 مصابا

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