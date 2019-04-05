مسؤول امیركی سابق یتحدث عن ابتعاد حلفاء واشنطن عنها تدریجیا

وفی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' اشار بعیدی نجاد الي بعض محاور تصریحات نائب وزیر الخارجیة الامیركی ویلیام بیرنز خلال مراسم توقیعه كتاب مذكراته الجدید منها:

1-ان حلفاء امیركا قد بداوا یفقدون ثقتهم بامیركا شیئا فشیئا وبداوا بالانفصال والابتعاد عنها. المؤسسات الامیركیة التی بذلت جهود كبیرة لایجادها وهی بحاجة شدیدة الي اعادة بناء، تعانی من الضعف والتخبط. هذه الاضرار والضربات لن یتم ازالتها والتعویض عنها بسهولة خاصة لو استمر حكم ترامب من 4 الي 8 اعوام.

2-استخدام امیركا الحظر الثانوی للحیلولة دون تجارة الاوروبیین مع ایران خطوة قصیرة النظر جدا. انظروا الي تحذیرات المانیا وفرنسا اللتین تقولان بانه ینبغی الرد علي الحظر هذا عبر جعل السیادة الاقتصادیة الاوروبیة مستقلة عن الولایات المتحدة. هذا الامر یمكن الا یحدث بین لیلة وضحاها وان یستغرق طویلا الا ان الكثیر من الدول ومنها حلفاء امیركا اتخذت وستتخذ خطوات لخفض مستوي تضررها امام النظام المالی للولایات المتحدة.

3-قادة ایران یعتقدون الان ببرودة اعصاب بان امیركا التی سعت اعواما لفرض العزلة علي ایران قد اصبحت تالیا هی نفسها فی عزلة بخروجها من الاتفاق النووی.

الحظر الامیركی اضر بالاقتصاد الایرانی الا ان الهدف الحقیقی للحكومة الامیركیة لیس الوصول الي اتفاق افضل مع ایران بل هی تسعي للاطاحة بالجمهوریة الاسلامیة او انفجارها من الداخل. رغم ان ایران هی تحت الضغط لكننی لا اتصور بان هذه الاستراتیجیة ستحقق ایا من الهدفین اللذین تسعي امیركا لتحقیقهما.

4-ان الحل الاكثر فائدة هو الاستثمار والاعتماد علي الاتفاق النووی، ورغم ان هذا الاتفاق لیس عدیم النقص ولكن فی الدبلوماسیة نادرا ما یكون هنالك امر كامل.

5-ان حرب الیمن لیست فقط كارثة انسانیة بل هی كارثة استراتیجیة للسعودیة. ترامب لا یرغب بالضغط علي السعودیة للتراجع عن سیاساتها الخاطئة.

6-ترامب هو استاذ اللعب باثارة الهلع والاضطراب فی الرای العام للمضی بسیاساته الي الامام ولا یعیر اهتماما كاملا للتداعیات الاقتصادیة والتنفیذیة لخطواته. علي بریطانیا ایضا الا تتصور بانها ستتوصل الي اتفاق تجاری مربح مع امیركا بخروجها من الاتحاد الاوروبی خاصة حینما تصبح ضعیفة بالخروج من اوروبا.

انتهي ** 2342

