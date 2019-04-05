ممثل الولی الفقیه فی شؤون اهل السنة فی سیستان وبلوجستان:

قائد الثورة یولی اهتماما خاصا بمحافظة سیستان وبلوجستان

زاهدان / 5 نیسان / ابریل /ارنا- صرح ممثل الولی الفقیه فی شؤون اهل السنة فی محافظة سیستان وبلوجستان حجة الاسلام مصطفي محامی بان قائد الثورة یولی اهتماما خاصا بهذه المحافظة ویؤكد علي ضرورة الاهتمام بمشاكل المواطنین والارتقاء بالمؤشرات الدینیة وتطویر مراكز العلوم الدینیة.

وفی كلمته التی القاها الخمیس خلال ملتقي الطلاب الخریجین من دار العلوم لاهل السنة فی زاهدان، قال حجة الاسلام محامی، انه علي علماء الدین معرفة اجواء المجتمع الیوم ومخططات الاعداء المقیتة والعمل علي احباطها بوعی ومعرفة.
واضاف امام جمعة مدینة زاهدان، ان مسؤولیة العلماء فی هذه المرحلة الحساسة جسیمة للغایة وان ما یتوقعه المجتمع من العلماء هو التصدی للهجمة الثقافیة واحباط مؤامرات الاعداء والمشاركة فی الساحة بقوة.
من جانبه اكد امام جمعة مسجد 'مكی' لاهل السنة فی زاهدان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ضرورة اتخاذ الخطي فی طریق الاعتدال والابتعاد عن التطرف والخلاف والتفرقة واضاف، ان مسار اهل السنة هو الحوار واحترام المبادئ والعقائد والتمسك بالقانون.
واضاف، ان اقامة ملتقیات الطلبة الخریجین تاتی ایضا فی مسار الاعتدال وطلب الخیر.
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قائد الثورة یولی اهتماما خاصا بمحافظة سیستان وبلوجستان

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