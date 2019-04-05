قائد الثورة یولی اهتماما خاصا بمحافظة سیستان وبلوجستان

وفی كلمته التی القاها الخمیس خلال ملتقي الطلاب الخریجین من دار العلوم لاهل السنة فی زاهدان، قال حجة الاسلام محامی، انه علي علماء الدین معرفة اجواء المجتمع الیوم ومخططات الاعداء المقیتة والعمل علي احباطها بوعی ومعرفة.

واضاف امام جمعة مدینة زاهدان، ان مسؤولیة العلماء فی هذه المرحلة الحساسة جسیمة للغایة وان ما یتوقعه المجتمع من العلماء هو التصدی للهجمة الثقافیة واحباط مؤامرات الاعداء والمشاركة فی الساحة بقوة.

من جانبه اكد امام جمعة مسجد 'مكی' لاهل السنة فی زاهدان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ضرورة اتخاذ الخطي فی طریق الاعتدال والابتعاد عن التطرف والخلاف والتفرقة واضاف، ان مسار اهل السنة هو الحوار واحترام المبادئ والعقائد والتمسك بالقانون.

واضاف، ان اقامة ملتقیات الطلبة الخریجین تاتی ایضا فی مسار الاعتدال وطلب الخیر.

انتهي ** 2342

