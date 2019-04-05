الادميرال سياري يؤكد ضرورة التلاحم والتكاتف لادارة ازمة السيول

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الخميس علي هامش اجتماع المجلس التنسيقي لادارة ازمة السيول في محافظة خوزستان (جنوب غرب) قال الادميرال سياري بشان اجراءات الجيش لاغاثة منكوبي السيول، لقد قمنا خلال الايام الماضية بزيارات ميدانية وجوية متعددة للمناطق المعرضة للسيول والقري المنكوبة في المحافظة وفي ضوء حاجة هذه المناطق فقد تم نشر كتيبة قوات خاصة للقوة البحرية للجيش في اهواز وهي علي اهبة الاستعداد للقيام بالمهام الموكلة بها كما انضمت مروحيات من القوة البحرية للجيش الي مجموعة قيادة عمليات مقر 'ذوالفقار' للاغاثة.

واضاف، ان مختلف الاجهزة والمعدات ومنها الحفارات والبلدوزرات تعمل علي مدار الساعة في مسار نهر كارون في خدمة المواطنين وتم انجاز اعمال جيدة للسيطرة علي السيول.

يذكر ان الامطار الغزيرة الهاطلة خلال الايام الاخيرة ادت الي زيادة احتياطي المياه خلف سدود خوزستان وبالتالي زيادة المياه الخارجة منها الي انهر دز وكارون وكرخة التي غمرت مياهها بعض المناطق المنخفضة اسفل السدود.

يشار الي ان ايران تشهد منذ نحو 3 اسابيع امطارا غزيرة بين الحين والاخر سببت سيولا جارفة في العديد من المناطق في شمال وغرب وجنوب غرب وجنوب البلاد، ادت الي مصرع العشرات واصابة المئات والحاق الاضرار بالكثير من الوحدات السكنية بصورة جزئية او كلية في القري والمدن التي اجتاحتها السيول.

وتم اخلاء العديد من القري تحسبا من خطر السيول التي مازالت تغمر او تحاصر العديد من البلدات والقري في المناطق المنكوبة.

انتهي ** 2342

