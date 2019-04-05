وزیر الداخلیة یتوجه الي خوزستان ولرستان للاشراف علي ادارة ازمة السیول

طهران / 5 نیسان / ابریل /ارنا- توجه وزیر الداخلیة الایرانی عبدالرضا رحمانی فضلی صباح الیوم الجمعة الي محافظتی لرستان وخوزستان للاشراف مباشرة علي ادارة ازمة السیول والتقییم المیدانی للمناطق المنكوبة.

وتتضمن زیارة وزیر الداخلیة الي محافظتی لرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) حضور اجتماع مجلس توفیر الامن وادارة الازمة فیهما.
ویرافق الوزیر رحمانی فضلی خلال الزیارة عدد من المسؤولین من ضمنهم رئیس جمعیة الهلال الاحمر علی اصغر بیوندی.
یذكر ان ایران تشهد منذ نحو 3 اسابیع امطارا غزیرة بین الحین والاخر سببت سیولا جارفة فی العدید من المناطق فی شمال وغرب وجنوب غرب وجنوب البلاد، ادت الی مصرع العشرات واصابة المئات والحاق الاضرار بالكثیر من الوحدات السكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی القری والمدن التی اجتاحتها السیول.
وتم اخلاء العدید من القري تحسبا من خطر السیول التی مازالت تغمر او تحاصر العدید من البلدات والقري فی المناطق المنكوبة.
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