موسكو تحذر اميركا من البحث عن ذرائع لتصعيد التوتر مع إيران

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: 'نحن ندرك بأن المشاعر المعادية لإيران، متأججة علي نطاق واسع في واشنطن، لكن يجب أن يكون هناك أسس ما لتلك التصريحات التي يتم الإدلاء بها. لدينا انطباع بأنه في واشنطن يحاولون اختلاق حجة أخري لتبرير التصعيد الحاد في العلاقات مع إيران، في حال رأوا ذلك مناسبا'.

وأضافت زاخاروفا 'من جانبنا، نود أن نحذر من مثل هذه الخطوات، لأنها محفوفة بعواقب وخيمة علي استقرار الشرق الأوسط برمته، الذي يعاني بالفعل حتي من دون هذا التصعيد'.

وجاءت تصريحات زاخاروفا هذه، في سياق تعليقها علي تصريحات المبعوث الخاص للولايات المتحدة بشؤون إيران، برايان هوك، الذي اتهم طهران بمقتل 608 جنديا أميركيا خلال الحرب في العراق (2003-2011)، مشيرة إلي أنه يتعين علي واشنطن أن توضح بالضبط المقصود بهذه التصريحات، لأن موسكو ليس لديها معلومات حول صدامات عسكرية بين الأميركيين والإيرانيين في العراق.

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