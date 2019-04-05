سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

وخلال لقائه السفير الايراني في لوبليانا كاظم شافعي مساء الخميس، اشار نمتس الي اهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية ومن ضمنه تشكيل لجان الصداقة، معلنا بانه سيتم تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية مع ايران في برلمان بلاده خلال الشهر القادم.

كما نوه الي الطاقات والفرص المتوفرة للتعاون بين البلدين واضاف، ان ايران تعد من ناحية التعاون الاقتصادي شريكا مهما لسلوفينيا.

وابدي اعجابه بايران وتاريخها، مؤكدا دورها المهم في المنطقة.

من جانبه استعرض السفير الايراني اوضاع السيول في ايران، معتبرا سلوك الحكومة الاميركية غير المسؤول وغير البناء والمعادي حتي في الظروف الحرجة الراهنة حيث تمنع ارسال المساعدات الانسانية الطوعية الي ايران، مثالا للارهاب الاقتصادي.

وشرح شافعي ظروف المنطقة ومنها العراق وسوريا واليمن وافغانستان وفلسطين المحتلة وبيّن مواقف وسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية واضاف، ان بعض الدول وبدلا من حل وتسوية القضايا عبر السبل السلمية والحوار والمفاوضات تسعي عبر اتخاذ بعض القرارات والاجراءات لتصعيد التوتر في المنطقة.

واعرب عن شكره للمواقف الحكيمة للمسؤولين في سلوفينيا تجاه الاتفاق النووي وقال، ان العلاقات مع سلوفينيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية متنامية رغم المشاكل والظروف القائمة.

انتهي ** 2342

