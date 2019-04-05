سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

بلغراد / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اعرب رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السلوفيني ماتياج نمتس عن تعاطفه مع منكوبي السيول والشعب الايراني، مؤكدا علي اهمية العلاقات والدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وخلال لقائه السفير الايراني في لوبليانا كاظم شافعي مساء الخميس، اشار نمتس الي اهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية ومن ضمنه تشكيل لجان الصداقة، معلنا بانه سيتم تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية مع ايران في برلمان بلاده خلال الشهر القادم.
كما نوه الي الطاقات والفرص المتوفرة للتعاون بين البلدين واضاف، ان ايران تعد من ناحية التعاون الاقتصادي شريكا مهما لسلوفينيا.
وابدي اعجابه بايران وتاريخها، مؤكدا دورها المهم في المنطقة.
من جانبه استعرض السفير الايراني اوضاع السيول في ايران، معتبرا سلوك الحكومة الاميركية غير المسؤول وغير البناء والمعادي حتي في الظروف الحرجة الراهنة حيث تمنع ارسال المساعدات الانسانية الطوعية الي ايران، مثالا للارهاب الاقتصادي.
وشرح شافعي ظروف المنطقة ومنها العراق وسوريا واليمن وافغانستان وفلسطين المحتلة وبيّن مواقف وسياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية واضاف، ان بعض الدول وبدلا من حل وتسوية القضايا عبر السبل السلمية والحوار والمفاوضات تسعي عبر اتخاذ بعض القرارات والاجراءات لتصعيد التوتر في المنطقة.
واعرب عن شكره للمواقف الحكيمة للمسؤولين في سلوفينيا تجاه الاتفاق النووي وقال، ان العلاقات مع سلوفينيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية متنامية رغم المشاكل والظروف القائمة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ايران

سلوفينيا

علاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

معظم المشاهدات

برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

طائرة مساعدات المانیة لمنكوبی السیول فی ایران تصل الي طهران

طائرة مساعدات المانیة لمنكوبی السیول فی ایران تصل الي طهران

العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

أحدث الأخبار

موسكو تحذر اميركا من البحث عن ذرائع لتصعيد التوتر مع إيران

موسكو تحذر اميركا من البحث عن ذرائع لتصعيد التوتر مع إيران

سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

سلوفينيا تؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران

برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

طائرة مساعدات المانیة لمنكوبی السیول فی ایران تصل الي طهران

طائرة مساعدات المانیة لمنكوبی السیول فی ایران تصل الي طهران

العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

موضوعات مرتبط