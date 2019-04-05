برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- واصل فريق برسبوليس طهران تقدمه بثبات في صدارة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بفوزه علي فريق بيكان 2-0 .

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس في اطار المرحلة 24 من الدوري علي استاد 'الشهداء' في مدينة 'قدس' التابعة لمحافظة طهران سجل هدفي الفوز سيامك نعمتي (45) وعلي عليبور (90).
قدم برسبوليس مباراة جيدة سيطر من خلالها علي معظم اوقات المباراة لفريق وسنحت له العديد من الفرص التي ترجم اثنتين منها الي هدفي الفوز، واهدر مهاجمه عليبور ركلة جزاء في الدقيقة 20 من المباراة حينما تمكن حارس بيكان من صد الكرة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الي 51 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد بيكان عن 25 نقطة في المركز 11 .
فيما جرت يوم امس مباراة بين استقلال طهران وسايبا انتهت بالتعادل السلبي.
وتختتم اليوم الجمعة مباريات هذه المرحلة بلقاءات كالتالي: 'فولاد-بديدة مشهد' و'تراكتور سازي تبريز- صنعت نفط ابادان' و'نساجي مازندران- سباهان اصفهان' و'بارس جنوبي جم-استقلال خوزستان'.
وياتي تراكتور سازي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة (مباراة اقل) ومن ثم سباهان اصفهان بنفس الرصيد ولكن بفارق الاهداف (مباراة اقل) ومن ثم استقلال برصيد 44 نقطة و'بديدة مشهد' برصيد 42 نقطة (مباراة اقل).
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برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

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برسبوليس يخطو بثبات في صدارة الدوري الايراني

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