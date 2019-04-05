طائرة مساعدات المانیة لمنكوبی السیول فی ایران تصل الي طهران

وفی تغریدة له فی صفحته علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' كتب السفیر برشتولد، ان طائرة محملة بشحنة مساعدات المانیة الي منكوبی السیول فی ایران كانت قد انطلقت صباح الخمیس من برلین قد حطت فی مطار طهران (مطار الامام الخمینی).

وكان السفیر الالمانی قد اعلن فی تغریدة سابقة له بان بلاده ستقدم شحنة مساعدات انسانیة لمنكوبی السیول فی ایران.

واضاف، ان الصلیب الاحمر الالمانی سیزود الهلال الاحمر الایرانی بـ 40 زورقا ومعدات امان.

یذكر ان ایران تشهد منذ نحو 3 اسابیع امطارا غزیرة بین الحین والاخر سببت سیولا جارفة فی العدید من المناطق فی شمال وغرب وجنوب غرب وجنوب البلاد، ادت الي مصرع العشرات واصابة المئات والحاق الاضرار بالكثیر من الوحدات السكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی القري والمدن التی اجتاحتها السیول.

انتهي ** 2342

