العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

وقال العميد حاجي زادة خلال زيارته التفقدية لمحافظة ايلام (غرب) انه تم اليوم الخميس ارسال اول شحنة من المساعدات للمناطق المنكوبة بالسيول في محافظة ايلام، وتتضمن المواد الغذائية والدقيق والخبز والخيم والاغطية.

واضاف، ان القوة الجوفضائية هي في خدمة الشعب منذ اليوم الاول لوقوع السيول، سواء بالمروحيات او الطائرات المسيرة، وستبقي الي جانب الشعب حتي النهاية.

وقال العميد حاجي زادة، سنقوم بتفقد المناطق المنكوبة بالسيول وسنرسل المزيد من المساعدات الي ايلام لو اقتضت الحاجة.

واشار الي الاضرار التي لحقت بالوحدات السكنية والبنية التحتية في المحافظة بسبب السيول وقال، ان قوات الحرس الثوري ستكون الي جانب المواطنين في عمليات اعادة البناء والاعمار في المناطق المنكوبة.

انتهي ** 2342

