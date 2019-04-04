الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن المفوض الاوروبي للشؤون الانسانية وادارة الازمات كريستوس ستيليانيدس ان الاتحاد الاوروبي خصص 1.2 مليون يورو كمساعدات لمنكوبي السيول في ايران.

وكتب المفوض الاوروبي في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' اليوم الخميس انه اثر السيول الجارفة التي اجتاحت ايران وبهدف الدعم الطارئ فقد رصد الاتحاد الاوروبي كدفعة اولي 1.2 مليون يورو لدعم الاوساط الاكثر تضررا في ايران ونحن نعلن في هذا الوقت الحرج تضامننا الكامل ووقوفنا الي جانب الشعب الايراني.
يذكر ان نحو 1900 مدينة وقرية في 10 محافظات في ايران قد اجتاحتها السيول منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).
ووفقا لما صرح به مساعد شؤون العمليات في منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني فقد تم اسكان نحو 86 الف شخص بصورة طارئة كما تم نقل 1072 شخصا من قبل كوادر الاغاثة والانقاذ والمروحيات الي مناطق آمنة فيما لقي العشرات مصرعهم واصيب المئات خلال السيول الجارفة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اجتماعي

الاتحاد الاوروبي

منكوبي السيول

مساعدات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

معظم المشاهدات

ظریف یصف تصریحات بومبیو بشأن السیول فی ایران بانها خادعة ومضللة

ظریف یصف تصریحات بومبیو بشأن السیول فی ایران بانها خادعة ومضللة

العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي

مساعد رئيس الجمهورية :

العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

وزارة الداخلية :

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

أحدث الأخبار

العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

العميد حاجي زادة: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل امكانياته

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

ظریف یصف تصریحات بومبیو بشأن السیول فی ایران بانها خادعة ومضللة

ظریف یصف تصریحات بومبیو بشأن السیول فی ایران بانها خادعة ومضللة

العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي

مساعد رئيس الجمهورية :

العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

موضوعات مرتبط