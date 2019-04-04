الاتحاد الاوروبي يخصص 1.2 مليون يورو لمساعدة منكوبي السيول في ايران

وكتب المفوض الاوروبي في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' اليوم الخميس انه اثر السيول الجارفة التي اجتاحت ايران وبهدف الدعم الطارئ فقد رصد الاتحاد الاوروبي كدفعة اولي 1.2 مليون يورو لدعم الاوساط الاكثر تضررا في ايران ونحن نعلن في هذا الوقت الحرج تضامننا الكامل ووقوفنا الي جانب الشعب الايراني.

يذكر ان نحو 1900 مدينة وقرية في 10 محافظات في ايران قد اجتاحتها السيول منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

ووفقا لما صرح به مساعد شؤون العمليات في منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني فقد تم اسكان نحو 86 الف شخص بصورة طارئة كما تم نقل 1072 شخصا من قبل كوادر الاغاثة والانقاذ والمروحيات الي مناطق آمنة فيما لقي العشرات مصرعهم واصيب المئات خلال السيول الجارفة.

انتهي ** 2342

