مساعد رئيس الجمهورية :

العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي

مشهد المقدسة / 4 نيسان / ابريل / ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التراث والثقافة والصناعات اليدوية والسياحة 'علي اصغر مونسان' : ان مستوي العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي عبر توسيع نطاق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح ادلي به مونسان للصحفيين اليوم الخميس علي هامش مراسم احتفالية 'النوروز' المشتركة التي انطلقت في معبر 'باجغيران' الحدودي شمالي محافظة خراسان الرضوية (شرق)، بين ايران وتركمانستان وبحضور وزير الثقافة التركماني.
ونوه مساعد رئيس الجمهورية، بان اقامة مناسبات ثقافية مشتركة تسهم بشكل فاعل في تعزيز التعاون الثنائي وتعرف البلدين علي بعضهما الاخر وايضا رفع مستوي العلاقات وتوطيد اواصر المودة بين الجانبين.
واذ اعرب عن سعادته لإقامة اولي احتفالية مشتركة بمناسبة النوروز في منفذ باجغيران الحدودي بين ايران وتركمانستان، لفت مونسان الي ان 300 مليون شخص من مختلف شعوب هذه المنطقة يحتفلون سنويا بمناسبة النوروز.
الي ذلك، قال وزير الثقافة في جمهورية تركمانستان 'اتا كلدي شاه مرادوف' : ان التعاون الثقافي يسهم بشكل اساسي في النهوض بمستوي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجارين ايران وتركمانستان.
و وصف شاه مرادوف عيد النوروز بانه عيد المسلمين جميعا، والعلاقات الثقافية بانها سلم للتالق والرقي؛ مؤكدا ان التعامل الثقافي بين ايران وتركمانستان لا يقتصر علي المرحلة الراهنة وانما يعود الي ماض قديم وسيستمر في المستقبل ايصا.
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العلاقات بين ايران وتركمانستان آخذة بالتنامي

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