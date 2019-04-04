مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

طهران / 4 نيسان / ابريل / ارنا – قرر مجلس الوزراء في الجمهورية الاسلامية الايرانية السماح لوزارة الخارجية بإعفاء المواطنين العراقيين من دفع رسوم تاشيرات الدخول الي ايران مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل من جانب العراق.

وبعث النائب الاول لرئيس الجمهورية رسالة الي وزارة الخارجية، جاء فيها :
ان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه في 31 اذار/مارس ان يسمح لوزارة الخارجية، بناء علي اقتراح الاخيرة واستنادا الي احكام المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بإعفاء المواطنين العراقيين من رسوم تاشيرات الدخول الي ايران مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل من جانب العراق.
وكان البلدان ايران والعراق قد اعلنا في بيان مشترك جاء عقب المفاوضات الثنائية خلال زيارة الرئيس روحاني الرسمية الي بغداد، اعلنا عن قرارهما بتصفير رسوم تاشيرات الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين.
وفي السياق ايضا اعلن مجلس الوزراء العراقي، الاثنين 1 ابريل / نيسان 2019، بدء العمل في قرار الغاء رسوم التاشيرات لمواطني الجمهورية الاسلامية الإيرانية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل، واستنادا الي احكام المادة 36 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

مجلس الوزراء

الخارجية

رسوم التاشيرات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

معظم المشاهدات

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

قائد عسكري :

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

ممثل قائد الثورة الإسلامیة فی سوریا:

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

التضامن الروسی-الإیرانی یتعزز أكثر فأكثر فی سوریا

السفیر الروسی لدي لبنان:

التضامن الروسی-الإیرانی یتعزز أكثر فأكثر فی سوریا

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

وزارة الداخلية :

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

أحدث الأخبار

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

وزارة الداخلية :

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

قائد عسكري :

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

ممثل قائد الثورة الإسلامیة فی سوریا:

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

موضوعات مرتبط