مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

وبعث النائب الاول لرئيس الجمهورية رسالة الي وزارة الخارجية، جاء فيها :

ان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه في 31 اذار/مارس ان يسمح لوزارة الخارجية، بناء علي اقتراح الاخيرة واستنادا الي احكام المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بإعفاء المواطنين العراقيين من رسوم تاشيرات الدخول الي ايران مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل من جانب العراق.

وكان البلدان ايران والعراق قد اعلنا في بيان مشترك جاء عقب المفاوضات الثنائية خلال زيارة الرئيس روحاني الرسمية الي بغداد، اعلنا عن قرارهما بتصفير رسوم تاشيرات الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين.

وفي السياق ايضا اعلن مجلس الوزراء العراقي، الاثنين 1 ابريل / نيسان 2019، بدء العمل في قرار الغاء رسوم التاشيرات لمواطني الجمهورية الاسلامية الإيرانية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل، واستنادا الي احكام المادة 36 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.

انتهي ** ح ع

