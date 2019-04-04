الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

وفي تصريح له اليوم الخميس، لدي وصوله الي محافظة ايلام (غرب)، قال العميد حاجي زادة : ان القوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري، ومنذ الساعات الاولي من وقوع هذه الكوارث، بادرت الي اغاثة منكوبي السيول في مجالات النقل البري والجوي؛ مؤكدا علي تواصل هذه المساعدات.

ولفت قائد القوة الجو فضائية لدي الحرس الثوري، الي انه نظرا لسوء الاحوال الجوية في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، تقوم الطائرات المسيرة حاليا بالتحليق فوق سماء الماحافضة من اجل رصد الظروف الراهنة في تلك المناطق.

واثني العميد حاجي زادة علي تماسك الشعب والمسوؤلين وتظافر الجهود في البلاد بهدف ايصال المساعدات الانسانية واغاثة منكوبي السيول في المحافظات المتضررة؛ مؤكدا ان هذا التآزر كان بمثابة مناورة كبري لتجسيد روح التماسك في الجمهورية الاسلامية الايرانية لإغاثة ودعم المواطنين.

انتهي ** ح ع

