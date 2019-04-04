قائد عسكري :

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

ايلام / 4 نيسان / ابريل / ارنا – اكد قائد سلاح الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية 'العميد اميرعلي حاجي زادة' ان القوات المسلحة بمافيها الوحدات المختلفة التابعة للحرس الثوري ستواصل مساندة منكوبي السيول في المحافظات المتضررة لغاية تحسن الظروف هناك.

وفي تصريح له اليوم الخميس، لدي وصوله الي محافظة ايلام (غرب)، قال العميد حاجي زادة : ان القوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري، ومنذ الساعات الاولي من وقوع هذه الكوارث، بادرت الي اغاثة منكوبي السيول في مجالات النقل البري والجوي؛ مؤكدا علي تواصل هذه المساعدات.
ولفت قائد القوة الجو فضائية لدي الحرس الثوري، الي انه نظرا لسوء الاحوال الجوية في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، تقوم الطائرات المسيرة حاليا بالتحليق فوق سماء الماحافضة من اجل رصد الظروف الراهنة في تلك المناطق.
واثني العميد حاجي زادة علي تماسك الشعب والمسوؤلين وتظافر الجهود في البلاد بهدف ايصال المساعدات الانسانية واغاثة منكوبي السيول في المحافظات المتضررة؛ مؤكدا ان هذا التآزر كان بمثابة مناورة كبري لتجسيد روح التماسك في الجمهورية الاسلامية الايرانية لإغاثة ودعم المواطنين.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اجتماعي

الحرس الثوري

مساندة المنكوبين

السيول

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

معظم المشاهدات

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

قائد عسكري :

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

ممثل قائد الثورة الإسلامیة فی سوریا:

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

التضامن الروسی-الإیرانی یتعزز أكثر فأكثر فی سوریا

السفیر الروسی لدي لبنان:

التضامن الروسی-الإیرانی یتعزز أكثر فأكثر فی سوریا

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

وزارة الداخلية :

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

أحدث الأخبار

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

مجلس الوزراء يخوّل الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التاشيرات

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

وزارة الداخلية :

تعيين وزير مسؤول عن متابعة الاجراءت الاغاثية في كل محافظة منكوبة بالسيول

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

قائد عسكري :

الحرس الثوري سيواصل مساندة المنكوبين لغاية تحسن الظروف الناجمة عن السيول

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

ممثل قائد الثورة الإسلامیة فی سوریا:

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

موضوعات مرتبط