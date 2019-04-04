لاريجاني يطمئن اهالي المناطق المنكوبة بشأن تعويض الاضرار وحل مشاكلهم

انديمشك / 4 نيسان / ابريل / ارنا – طمأن رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني' اهالي المناطق المنكوبة بالسيول، أن لا يقلقوا بشأن التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم؛ مؤكدا انه تم التخطيط لحل مشاكل هؤلاء المواطنين.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس علي هامش تفقده لسد 'دز' المائي في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، اشار لاريجاني الي تنويه سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة اتخاذ اجراءات جادة وحاسمة من اجل الوقاية والتعويض عن اضرار اهالي المناطق المنكوبة بالسيول في البلاد.
ولفت رئيس البرلمان الي ان الفيضانات الناجمة عن الامطار الاخيرة خلّفت خسائر كبيرة في عدد من المحافظات بما فيها خوزستان، وهناك اضرار لحقت بالمواطنين في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والسكن وتربية المواشي.
وقال لاريجاني : ان التدابير اللازمة اتخذت بهدف متابعة شؤون المنكوبين منذ وقوع احداث السيل في البلاد.
وتوجه رئيس مجلس الشوري الاسلامي، صباح اليوم الخميس الي محافظة خوزستان؛ في زيارة تفقدية للظروف الراهنة في سدي 'دز' و'كرخة' علي خلفية السيول الاخيرة التي ضربت المحافظة.
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