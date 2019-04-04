ممثل قائد الثورة الإسلامیة فی سوریا:

دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

دمشق/4 نیسان/أبریل/إرنا- أكد ممثل قائد الثورة الإسلامیة فی سوریا 'آیة الله السید أبو الفضل طباطبائی اشكذری'، ان دور المدافعین عن مراقد أهل البیت علیهم السلام ومواجهتم للإرهابیین، أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة أكثر فأكثر.

وخلال مراسیم إحتفالیة أقیمت مساء أمس الأربعاء، فی الحرم الطاهر للسیدة رقیة (سلام الله علیها) فی دمشق، بمناسبة ذكري عید المبعث النبوی الشریف أضاف طباطبائی، 'ان هذا الإجراء إتخذ بقرار حكیم من سماحة قائد الثورة الإسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی وان كافة شعوب المنطقة باتت تنتفع الیوم من فوائده ونتائجه المثمرة'.
وأكد، انه 'لو لم یتخذ هذا القرار الحكیم من قبل سماحة السید القائد، لأستولي الإرهابیون علي دول المنطقة ولبات الوضع الیوم فی هالة من الغموض فیها لأن التكفیریین لا یرحمون أی أحد حتي المسیحیین وأهل السنة'.
وتابع، ان هذه الستراتیجیات والإجراءات الحكیمة، حالت دون مساس الإرهابیین بالحرمین الطاهرین للسیدة زینب والسیدة رقیة (سلام الله علیهما).
علما، انه عقدت إحتفالیة مماثلة بالمناسبة، فی حرم السیدة زینب (علیها السلام)، شارك فیها جمع من الزوار الإیرانیین والعراقیین والبحرینیین ومن دول أخري.
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ممثل قائد الثورة

سوریا

المدافعین عن مراقد اهل البیت

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دور المدافعین عن مراقد أهل البیت (ع) أصبح جلیا الیوم لشعوب المنطقة

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