التضامن الروسی-الإیرانی یتعزز أكثر فأكثر فی سوریا

وخلال اجتماع عقد بالجامعة اللبنانیة الدولیة 'ال أی یو' بحضور جمع من الطلاب والأساتذة بهذه الجامعة، أعرب زاسبكین عن تفاؤله بالتعاون الروسی الایرانی بشكل عام بما فی ذلك فی سوریا؛ مضیفا: ان البعض یرید تشویه العلاقات ما بین روسیا و محور المقاومة و مابین روسیا و ایران و علي عكس ما یقولون أنا متفائل جدا بالتعاون الروسی الایرانی بشكل عام بما فی ذلك فی سوریا وعلاقاتنا جیدة جدا لا سیما فی المجال الإقتصادی والسیاسی و جدیر بالذكر، أن روسیا كانت دوما تؤید دور ایران فی المنطقة حتي قبل الأحداث و هذا كان النهج التقلیدی الروسی خلال كل هذه العقود من الزمن أما بالنسبة لسوریا فمن الواضح أننا فی خندق واحد و فی صف واحد و هذا دلیل علي أنه یوجد تلاحم بیننا و فی مرحلة مابعد الحرب هذا التلاحم سوف یتطور لأن الإمكانیات للتعاون مع سوریا هی إمكانیات واسعة وكل یصبح لدیه دور وفقا لإمكانیاته و هناك مجال واسع للتعامل بیننا و هذا واضح أن هناك بعض الأطراف التی ترید خلق المشاكل بیننا والآن یعملون علي زرع الشكوك فیما بیننا ولكن نحن نتفوق علي كل هذا المحاولات.



** الأحداث فی فینزویلا مثال واضح علي التوسع الامیركی

وفی إشارة الي الأحداث فی فنزویلا، أضاف زاسبكین، 'بالنسبة لتدخلنا فی فنزویلا، انا كنت أرید فی هذا اللقاء أن أقول أن كل تصرفاتنا بالنسبة للأحداث الخطیرة فی العالم هی ردات فعل علي المبادرات الأمیركیة الغربیة فإذا لاحظتم أن ما حدث فی یوغوسلافیا أو لیبیا أو سوریا أو العراق أو ای مكان آخر فكان فی كل هذه الدول الدور المبادر كان لامیركا و الناتو و الغرب بالإجمال و لیس هناك حدث واحد فی العالم روسیا بادرت إلیه'.

وتابع فی ذات السیاق، 'انهم یعتبرون أنفسهم منتصرین فی الحرب الباردة و علیهم أن یستمروا فی هذا النهج و هنا لا یوجد موضوع للنقاش، هم یریدون ممارسة سیاسة فعالة و سیاسة هجومیة و نحن نسمع ترامب و نسمع اوباما یتكلمون نفس الكلام.

هم یقولون أن بوتین لدیه مطامع لامبراطوریة روسیة و لكن أنا ارید أن أقول بكل مسؤولیة أننا لسنا أغبیاء فی ممارسة هذه السیاسة بعد تفكك الإتحاد السوفییتی. نحن نرید بشكل ما ایجاد تكامل إقتصادی و إیجاد سوق عمل وتعاون فی الشؤون الأمنیة و فیما تتعلق بمصالح هذه الدول و لكن لیس لدینا أوهام فی إقامة إمبراطویة روسیة و نحن لا نستطیع الرجوع إلي الإتحاد السوفییتی و أول من یدرك ذلك الرئیس بوتین'.

ولفت زاسبكین الي ان الأحداث فی فینزویلا، مثال واضح علي التوسع الامیركی و هذا النهج العدوانی الأمیركی مستمر و إذا كان هناك حلم للبعض و أنه أتي ترامب و قال نحن نرید أن نعتمد علي داخل أمیركا و الإهتمام بأمورنا الداخلیة و لا نرید التوسع و ترامب قال نحن لا نرید مشروع نشر الدیمقراطیة فی العالم ولكن أحداث فینزویلا أوضحت أن نهج فینزویلا مستمر و قد وضعوا خطط لأن یجلبوا هذا البلد لصالحهم بخطط متعددة و مع كل هذا یتحدثون عن وجود روسیا فی أوكرانیا. ورطوا فینزویلا فی الأحداث المأساویة و الآن یبحثون عن دور روسیا فی ذلك.



** تسلیح الجیش اللبنانی من قبل روسیا

فی سیاق آخر، قال السفیر الروسی ف بیروت: أنا لا ارید أن أتحدث بإسم الجانب اللبنانی لأن الجانب اللبنانی یحدد مصالحه، موقف روسیا معروف و نحن جاهزین للتعاون فی هذا المجال من خلال التفاوض یجری من حین إلي آخر فی السنوات الأخیرة و بدأت من فترة و مع تغییر الحكومات كان یصبح هناك توقف و من ثم استئناف و الفكرة الاساسیة أنه ما هی انواع السلاح التی لبنان بحاجة إلیها و التی یمكن إرسالها إلي لبنان و نحن نأخذ بعین الإعتبار خصوصیات لبنان و ما هی مصادر تورید السلاح إلي لبنان و هل لبنان بحاجة إلي أنواع جدیدة أم لا و هذا موضوع للنقاش ما بین الخبراء و أنا أظن أن هذا التفاوض سوف یستمر بكل تأكید خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة لهبة الجیش الروسی الي لبنان، فهذه هبة بسیطة و رمزیة جدا ولا توجد مشكلة بشأنها علي الإطلاق و كانوا یریدون إرسالها إلي وزارة الدفاع و من ثم نقلوها إلي وزارة الداخلیة بسبب أن نوع الهبة مناسبة للقوات الداخلیة.

وبالنسبة للدور العسكری لروسیا، نحن نعتقد أننا فی سوریا نلعب دورا مهما لیس فقط لسوریا بل للمنطقة ككل فإذا قمنا بتقییم مساهمتنا فی حل القضیة الاساسیة أی القضاء علي الإرهاب، فدورنا فی سوریا یكفی بحد ذاته لتقییم دور روسیا الإیجابی.





** سیاسة النأی بالنفس

وفی معرض الإجابة الي سؤال حول السیاسة المنتهجة من قبل لبنان فی النأی بالنفس عن المشاكل العالقة بالمنطقة قال زاسبكین، ان الحدیث من جانب طرف خارجی حول القضایا الداخلیة للبنان ربما لا یكون مناسبا أما بشكل رسمی، ان الرأی العام الدولی قیم سیاسة النای بالنفس بـ'الإیجابیة'، لأن هذا النهج یخدم الأمن و الإستقرار فی لبنان.

وأوضح: أنا أري أن تطبیق سیاسة النأی بالنفس بشكل كامل، أمر مستحیل لأن هناك تاثیر لما یحدث فی المنطقة علي لبنان و لذلك هناك مجموعات ذهبت من لبنان إلي سوریا للقتال ضد السلطات فی هذا البلد و الأمر الثانی أن المقاومة شاركت فی القتال هناك و من هذه الناحیة من الصعب أن نقول أن هناك نای بالنفس مئة بالمئة ولكن إذا كان هذا الشعار یؤید الأمن و الإستقرار فی لبنان فلا باس به.



** لماذا لم تعارض روسیا بالفیتو دخول الناتو إلي لیبیا؟

وفی جانب آخر، قال زاسبكین فی معرض الإشارة علي سؤال حول عدم إستخدام روسیا حق الفیتو للحیلولة دون دخول الناتو الي لیبیا، قال السفیر الروسی لدي لبنان، إذا لاحظنا الجدول الزمنی فالاحداث اللیبیة سبقت الأحداث السوریة و هذا الأمر لعب دورا أساسیا فی اتخاذ روسیا لهذا الموقف و اتخذنا هذا الموقف فی مجلس الامن علي أساس أن الحظر الجوی كان ینص علي عدم تحرك الطائرات فی أجواء لیبیا و لكن لیس للقیام بعملیات ضد القذافی و عندما تصرف الناتو بهذا الشكل اعتبرنا ذلك تشویها لقرار مجلس الأمن و هذا یعنی أن هذا التصرف كان ضد الرغبة الروسیة و علي هذا الأساس، قال مدفیدیف أن روسیا لن تسمح بتكرار نفس السیناریو فی سوریا؟

وأكد، ان الأحداث فی سوریا واضحة للجمیع، وكذلك النوایا الحقیقیة للغرب و علي هذا الأساس نحن نتصرف بشكل حاسم فیما یخص سوریا.



** الیمن

وفیما یخص الأوضاع فی الیمن قال زاسبكین، الحقیقة أنه توجد هناك كارثة فی الیمن و هذا شیء معروف و مؤلم جدا للجمیع بما فی ذلك روسیا، أما بالنسبة لكیفیة حل هذه المشكلة فمنذ البدایة كنا نحن نشارك فی موضوع التسویة، التسویة من خلال الحوار الوطنی بمشاركة جمیع الأطراف و هذا كان موقف روسیا منذ البدایة و حتي الیوم و هذا لا یتغیر.

حدثت تغییرات كبیرة جدا و مؤلمة و لكن فی كل هذه الأحوال كان دور روسیا یشجع الجهود السیاسیة فی كل هذا المراحل المعروفة.



** سلاح المقاومة

وبالنسبة لدور المقاومة قال، أنا أعتبر أن كل بلد یعتبر جانب فی النزاع العربی الإسرائیلی لدیه تاریخ معین للمشاركة و للمقاومة و لبنان أیضا لدیه تاریخ فی ذلك و دور المقاومة طبیعی فی هذا الإطار ولكن كیف تكونت و كیف تطورت و ما كانت أهدافها فی فترة من الفترات هذا هو من الواقع اللبنانی و لكن السؤال الآن هو هل هذا لمصلحة لبنان؟ أظن أن للمشاركة فی القضاء علي الإرهاب فی سوریا كان دورا إیجابیا لیس فقط لإنقاذ سوریا بل لبنان و المنطقة ككل و هذا شیء إیجابی.

والأمر الثانی، أنه كان هناك خلال السنوات الأخیرة توازنا نوعا ما و یسمي توازن الردع و یمكن إستخدام مصطلحات اخري، و نحن نعتقد أن لهذا التوازن دور لعدم وقوع حرب جدیدة هنا.

وبالنسبة لموقف روسیا نحن نرید العودة إلي عملیة السلام و لذلك قد لا تحدث حرب فی المستقبل علي الإطلاق ولكن بالنسبة لمستقبل سلاح المقاومة فهذا شأن داخلی و نحن لا نتدخل فیه و نعتقد أنه یجب إیجاد الحل المناسب للبنان بما فی ذلك القدرة الدفاعیة اللبنانیة و تفادی وقوع الحرب.





** تعلیم الشباب اللبنانی

وبالنسبة لتعلیم الشباب اللبنانی، قال زاسبكین، ان تجربة تعلیم الشباب اللبنانیین و العرب إجمالا هذا كان قرار سیاسی استراتیجی هام لقیادة الإتحاد السوفییتی و كنا نعتبر ذلك إنجازا كبیرا و استراتیجیا للإتحاد السوفییتی و كنا نفتخر بهذا الإنجاز، هذه الفكرة كانت محددة بالتعلیم بهذا الشكل و لیس تاسیس جامعات فی دول معینة.

یجب فهم الأمور بالجدول الزمنی المناسب له فكان هناك قرار استراتیجی من قبل القیادة فی الاتحاد السوفییتی و هذا سمح لنا بتعلیم الشباب ولكن الآن تفكك الإتحاد السوفییتی لم یبق لنا القدرة الإقتصادیة و لا النظام التربوی و لكن نحن الآن نتسعید نشاطاتنا فی المجال التعلیمی إبتداءا من تعلیم الشباب كما كان فی الإتحاد السوفییتی ولكن بحجم أقل.

وفی السنوات الثلاث الماضیة أتي ممثلو الجامعات فی روسیا إلي لبنان بشكل واسع و شاركوا بالمؤتمرات و الندوات و هذا مؤشر ایجابی جدا وأنا أعتقد إذا ما تطور هذا الموضوع بشكل أكبر، أنه سوف یشكل إمكانیة لتاسیس جامعات روسیة فی لبنان و لا استبعد ذلك و لكن هذا الأمر یتوقف علي التمویل و أن یكون هذا الامر مطروحا علي القیادة فی روسیا و أن یكون هناك إرادة سیاسیة وهذا یتطلب الوقت.



** المقارنة بین الثورة السوریة و الثوریة الجزائریة

وفی معرض المقارنة بین الثورة السوریة و الثوریة الجزائریة، قال السفیر الروسی فی بیروت، ان الأحداث التی تحصل فی الدول المختلفة لا تكون مشابهة تماما لبعضها البعض و هناك ابعاد كثیرة یمكن أخذها بنظر الإعتبار، بما فذ ذلك عدد المشاركین و الفترة الزمنیة للتظاهرات و مدي انتشار العنصر المسلح و مدي التایید الخارجی لهذا العنصر المسلح فكل هذه الأمور تختلف فی دولة عن الأخري.

وأضاف ان الموقف الروسی كان ضد التدخل الخارجی فلذلك نحن نتصرف وفق المعطیات الموجودة و بالمرحلة الاولي عندما لم یكن یتبین بعد حجم الهجوم الإرهابی فكنا نجتمع فی مجلس الامن و كانوا یطرحون الموضوع كما حصل فی لیبیا و لذلك نحن توقفنا حتي اتضحت كل الأمور و نحن كنا لا نرید اللجوء الي البند السابع یعنی استخدام القوي فی سوریا و هذا كان جوهر الموقف الروسی لعزل المسرح السوری عن التدخل الخارجی لأنه كان ذلك اكتمال لعملیة الناتو مرة أخري.

وتقریبا لدینا الآن نفس الموقف فیما یخص لیبیا و فیما یخص سوریا أو فیما یخص أی بلد آخر، فیجب أن نستختدم المصطلحات الصحیحة فنحن مثلا نستخدم مصطلح الإنقلاب الغیر الشرعی فی اوكرانیا.



** للنزاع العربی – الاسرائیلی

وفی جانب آخر صرح، ان بالنسبة للنزاع العربی الإسرائیلی لدینا موقف واضح خلال عشرات السنین و أنا أعمل فی السلك الدبلوماسی منذ سبع وأربعین سنة و أنا أتذكر جیدا أنه فی بدایة السبعینیات كان لدینا الموقف الناضج الذی لا نتنازل عنه حتي الآن و هذا تنص علیه قرارات مجلس الأمن و أشرت أنا الي ذلك. وان موضوع استرجاع الأراضی العربیة و موضوع القدس و موضوع العودة و كل ذلك ساری المفعول حتي الیوم و بمشاركة جمیع الاطراف المعنیة و نحن لا نرید الحروب الجدیدة و نرید التفاوض و ان صفقة القرن مرفوضة بالنسبة لنا و نحن ضد الحروب الجدیدة و نحن نري أنه یجب إیجاد حل لنزاعات الدول و إیجاد حل لعملیة السلام و تعیین ایران و محور المقاومة كدول راعیة للإرهاب هو شكل من أشكال المؤامرة علي الشعوب.

اكما ان التركیز علي الخلافات الطائفیة مرفوض و هذا خطر لیس فقط علي دول الشرق الأوسط بل علي روسیا و شعوب الإتحاد السوفییتی السابق.

ونحن عندما نتحدث عن الحل الدائم و الشامل فی الشرق الأوسط هناك بعض الأمور التی لابد منها و هی تحقیق المطالب و الحقوق المشروعة للشعوب العربیة و أنا أشرت إلي موضوع تحریر الأراضی و القدس و حق العودة و تأمین الأمن للجمیع و الوصول إلي عملیة السلام. نحن نقول أننا ضد عملیة تطبیع العلاقات لأن عملیة التطبیع هذه إذا تحققت فلا یوجد بعد ذلك أدوات للضغط.

وتوجد هناك محاولات لإقامة علاقة بین كل ما یحدث فی العالم بروسیا، لكن ما یجری بالقرم لا علاقة له بقضیة الجولان علي الإطلاق.



**عودة النازحین السوریین

وفیما یخص عودة النازحین السوریین، قال زاسبكین، ان محاولة ربط عودة النازحین السوریین إلي بلدهم بالحل السیاسی فی سوریا هی محاولة للضغط علي الدولة السوریة ولن تجدی نفعا ونحن سنواصل تأیید عودة النازحین السوریین فی كل الأحوال و نحن الآن نسمع الكثیر حول ان مبادرة روسیا لیست جادة فی هذا الشأن، و نحن عندما طرحنا هذه المبادرة كنا نعرف جیدا أنه ستكون هناك مواقف للآخرین لعرقلة هذا الموضوع و للتعطیل و للمماطلة ولكن ما هو الخیار الآخر، لیس لدینا خیار آخر إلا تأمین ظروف عودة السوریین إلي بلدهم.

ونحن نسمع من الاوروبیین فی الآونة الأخیرة أنه لا یوجد ربط بین عودة النازحین و الحل السیاسی فی سوریا و هذا مؤشر ایجابی و ربما ربما سیضغط الأمریكیون بهذا الشأن، لیمنعوا ذلك ولكن سوف تتغیر المواقف تدریجیا لصالح عودة النازحین.

نحن واقعیین جدا و نرید تطویر التعاون مع أوسع عدد ممكن من الناس و الدول. نحن لدینا علاقات مع سوریا منذ عشرات السنین و أنا كنت فی السلك الدبلوماسی منذ 47 سنة و عایشت ذلك و ان حضور روسیا فی سوریا هو بسبب وجود مصلحة مشتركة متبادلة.



** العامل الإقتصادی هو العامل الوحید فی إیجاد النزاعات فی المنطقة

وبالنسبة لأسباب النزاعات فی المنطقة، قال زاسبكین: أنا لا أؤید النظریة التی تقول أن العامل الإقتصادی هو العامل الوحید فی إیجاد النزاعات فی المنطقة بل هناك عدة عوامل تؤدی إلي التصعید أو الإنفراج و موضوع الغاز و البترول موضوع مهم جدا للشرق الأوسط و یؤثر علي العلاقة مع اوروبا بالدرجة الأولي ولكن الاعتبارات الجیوسیاسیة والمنافسة بصورة عامة والرؤیة المسیسة القائمة هی العوامل التی تحدد طبیعة العلاقة بین الدول.

وان التوجه الغربی حالیا هو فی تنویع مصادر تورید الغاز و نحن لسنا ضد ذلك ومستعدین للمشاركة فی ذلك و هناك عدة أنابیب و نحن معنیون بأن یكون هناك الأنبوب الأول و الثانی فی الشمال و الأنبوب التركی و الأنبوب الجنوبی و الأنابیب الأخري و نحن یمكن أن نشارك فیها ونؤید أن تكون هناك منافسة فیها.

وان أخطر أنواع المنافسة حالیا هی الضغوطات الأمیركیة فی مجال الغاز السائل لفرض الغاز السائل علي اوروبا كبدیل للغاز من روسیا و لكن لا أحد یعرف أنه فی المستقبل ماذا سیحصل.

نحن نرید التسویة و أن تكون المنافسة طبیعیة و لیس عبر الحروب الإقتصادیة المالیة التی تمارسها أمیركا الآن.



** للتكنولوجیات یجب بذل الجهود أكثر

وعلي صعید آخر قال السفیر الروسی لدي لبنان: فی المجال الإقتصادی نحن فی مفترق طرق و من الضروری تأمین نمو إقتصادی أكثر فعالیة مما هو علیه الیوم. هناك رؤیة مطروحة من قبل الرئیس بوتین و هی زیادة إنتاجیة العمل و التكنولوجیات الجدیدة و فی بعض المجالات هناك إمكانیات لا بأس بها فی مجال الزراعة مثلا و أما بالنسبة للتكنولوجیات یجب بذل جهود أكبر و خلال الخمس سنوات القادمة یجب أن نغیر أشیاء كثیرة فی البنیة الإقتصادیة الروسیة.

إنتهی**أ م د

