رغم السيول الحاصلة

مسؤول: جميع انابيب ومنشآت النفط آمنة في المناطق النفطية

اهواز / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط في جنوب ايران بان جميع خطوط الانابيب والمنشآت النفطية التابعة للشركة آمنة تماما رغم السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية.

وقال احمد محمدي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' الاربعاء، ان اولويتنا الاولي هي الحفاظ علي صحة المواطنين ومن ثم ديمومة الانتاج في المناطق الغنية بالنفط.
واضاف، انه وفي ضوء عمليات الوقاية والاستعداد التي اجريت لم تقع اي مشكلة للمنشآت النفطية اثر السيول الحاصلة.
واوضح عضو لجنة ادارة الازمة في محافظة خوزستان بان المناطق الغنية بالنفط تعمل علي جبهتين، الاولي اغاثة المنكوبين بالسيول والثانية ادارة الانتاج والحفاظ علي المنشآت العاملة واضاف، ان هذه الشركة بانشطتها في 5 محافظات بمساحة 400 الف كيلومتر مربع تعد من اهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
واشار الي ان اجمالي طول خطوط انابيب النفط في محافظة خوزستان يبلغ 27 الف كيلومتر.
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مسؤول: جميع انابيب ومنشآت النفط آمنة في المناطق النفطية

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